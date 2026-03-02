Sondaj cu rezultat surprinzător. Moldovenii au cea mai mare încredere în dictatori

Republica Moldova. Moldovenii au cea mai mare încredere, printre şefii altor state, în preşedintele Republicii Belarus, Alexandr Lukaşenko, supranumit „ultimul dictator din Europa”.

Al doilea şef de stat, în care moldovenii au cea mai mare încredere, este preşedintele rus Vladimir Putin. Pe poziţia a treia, alături de câţiva lideri europeni se află preşedintele României, Nicuşor Dan.

Acestea sunt rezultatele Barometrului socio-politic, realizatt de IMAS. Cercetarea sociologică a fost realizată la comanda companiei Independent News (România), în perioada 4 - 23 februarie, 2026 pe un eșantion de 1113 respondenți 18 ani și peste, în 84 de localități din Republica Moldova. Eroarea maximă de eşantionare este de ±3.0%.

Rezultatele sondajului au fost o surpriză şi pentru cei care l-au realizat.

„Un clasament al liderilor politici internaționali, în funcție de gradul de încredere. Sunt schimbări, lucruri interesante. Voi începe cu ultimul loc, unde îl găsim pe președintele SUA, Donald Trump, cu doar 13% grade de credibilitate. În top nicio surpriză, poate ceva procente mai puține față de alte perioade, dar topul credibilității pe lideri internaționali e condus la mare distanță de Alexandr Lukașenko și președintele Rusiei, Vladimir Putin, cu 30 și 34% grade de credibilitate”, a declarat Doru Petruţi, directorul IMAS.

Clasamentul este urmat de o serie de președinți europeni, cu 19 – 20%. Acolo îl găsim pe președintele Franței, Emmanuel Macron, președintele României, Nicușor Dan și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.

Mai puțin cunoscut e președintele Chinei sau Victor Orban din Ungaria. Cancelarul Germaniei, Meloni, premierul Marii Britanii - gradele lor de cunoaștere în RM sunt destul de scăzute, iar notorietatea variază între 14 și 18% pentru ei.

Deşi l-au plasat la coada clasamentului la capitolul încredere, moldovenii în consideră pe preşedintele SUA Donald Trump cel mai influent lider din lume. Iar influenţa lui Vladimir Putin pe plan internaţional ar fi de două ori mai mică, consideră locuitorii dintre Nistru şi Prut.

„Cel mai influent lider internațional e considerat președintele SUA, cu 40%, urmează președintele Rusiei, cu 20% și lideri europeni, cu 16%. Încotro pleacă lumea legat de această nouă atitudine a unor lideri politici? Participanții la sondaj cred că vor avea mai mult succes în viitor liderii politici care caută consens la nivel internațional - 54% consideră asta”, a comentat Doru Petruţi.

Rezultatele sondajului IMAS arată că moldovenii preferă lideri politici mai duri, chiar în detrimentul valorilor democratice, inclusiv a drepturilor omului.

„E o pondere deloc de neglijat a celor care consideră că viitorule mai degrabă a acelor lideri politici care acționează foarte ferm și unilateral, nu neapărat pe baza regulilor din instituțiile intenaționale. 60% dintre respondenți cred că trăim un moment în care are loc o schimbare majoră, în care marile puteri de fapt îi împart influența în lume”, a punctat directorul IMAS.

De menţionat că aceeaşi respondenţi au declarat că cea mai mare încredere printre politicienii auohtoni o au în Maia Sandu. Urmată de primarul de Chişinău Ion Ceban şi fruntaşul socialist pro-rus, Igor Dodon.