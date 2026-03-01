Nicolae Rațiu: Nicuşor Dan şi guvernul lui Bolojan sunt pe acelaşi drum

Omul de afaceri româno-britanic Nicolae Raţiu vorbește deschis despre parcursul european al României, despre actualul președinte Nicuşor Dan și despre riscurile pe care le vede în contextul geopolitic actual. Fiul fostului lider Ion Raţiu face o analiză directă a prezentului, marcat de războiul din proximitate și de presiunile venite dinspre Moscova într-un interviu acordat publicației News.ro.

Întrebat cum ar fi privit tatăl său evoluția României, Nicolae Rațiu vorbește despre o combinație de dezamăgire și satisfacție. Pe de o parte, ritmul reformelor și nivelul democrației ar fi putut fi mai avansate; pe de altă parte, integrarea în structurile euro-atlantice reprezintă un pas istoric.

„Cred că ar fi trăit două sentimente. Unul de dezamăgire în ce priveşte avansul insuficient al democraţiei, al libertăţii, al prosperităţii, al nivelului de trai, în ce priveşte justiţia, corupţia. Sunt sigur că el ar fi dorit ca noi să fi fost mult mai avansaţi.

Dar, pe de altă parte, el cred că ar fi fost şi mulţumit cu progresul pe care ţara l-a făcut! Pentru că România e o ţară care, în foarte multe privinţe, a avansat foarte mult. Acum este membră UE, este membră NATO, este o membră a Alianţei care este foarte bine integrată şi sprijinită în Europa, în UE.

Românii sunt liberi să călătorească, să facă afaceri în toate ţările în care doresc. Sunt multe companii româneşti care au avut succes intern şi internaţional şi, în acelaşi timp, sunt investiţii din Occident în România. Din acest punct de vedere, se poate spune că a fost bine, a fost un succes. Aşadar, este o plajă de sentimente pentru că sunt multe aspecte”, a declarat Nicolae Rațiu pentru sursa citată.

Nicolae Rațiu îl cunoaște pe actualul șef al statului de mai mulți ani, inclusiv din perioada implicării în zona societății civile și a protejării patrimoniului. Evaluarea sa este una fermă, în pofida criticilor frecvente din spațiul public.

Nicolae Rațiu a vorbit despre relația sa veche cu actualul președinte, explicând că cei doi s-au cunoscut în perioada în care activau în cadrul Uniunii Salvați Bucureștiul. În calitate de co-fondator al Fundației Pro Patrimonio, implicată în protejarea patrimoniului construit și a moștenirii culturale din România, Rațiu a colaborat cu acesta în contexte legate de apărarea clădirilor istorice și a identității urbane. Din perspectiva sa, președintele este un om serios, care își cântărește atent cuvintele înainte de a le rosti și care preferă reflecția în locul reacțiilor rapide.

Rațiu a subliniat că stilul său mai ponderat este adesea interpretat greșit, fiind criticat pentru ritmul mai lent al intervențiilor publice, însă această atitudine ar proveni tocmai din dorința de a fi riguros și sincer. În opinia sa, președintele este un politician onest, care spune doar ceea ce gândește și care a lăsat o impresie favorabilă în timpul vizitei la Londra. Totodată, el a remarcat că nivelul criticilor la adresa acestuia este disproporționat, considerând că o parte dintre atacuri sunt nejustificate și excesive.

Pentru Rațiu, stilul rezervat al președintelui nu este un defect, ci o trăsătură de caracter care indică prudență și reflecție.

Una dintre cele mai clare poziționări din interviu vizează orientarea externă a României. Nicolae Rațiu respinge ideea că Nicușor Dan ar fi eurosceptic și subliniază diferența fundamentală dintre acesta și contracandidații săi.

„Desigur, el este pro-Europa! Absolut! Şi asta a fost marea deosebire dintre cei doi candidaţi de anul trecut, Simion şi Nicuşor Dan. El e foarte conştient de pericolul pe care-l reprezintă Rusia şi Putin şi proiectele lui de a invada ţările vecine generate de paranoia lui. Nicuşor Dan are ochii deschişi! Înţelege ce înseamnă asta. Cred că el şi guvernul lui Bolojan sunt pe aceleaşi drum, de a integra România cât mai mult posibil în Europa. Acesta este viitorul românilor! Nu să fie singuri sau izolaţi sau, şi mai rău, să fie legaţi de Rusia.”

Mesajul este unul fără echivoc: direcția strategică a României trebuie să rămână ancorată în Uniunea Europeană și în parteneriatele occidentale.

În contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor regionale, Nicolae Rațiu consideră că riscul influenței ruse nu poate fi ignorat. El vorbește despre eforturi constante de propagandă și destabilizare.

„Acest pericol există! Da! Dar nu numai din cauza evidentă a războiului care se duce în vecinătate, dar şi pentru că pentru Rusia, pentru Putin şi acoliţii lui, a fost o mare dezamăgire că n-au reuşit în efortul făcut cu Călin Georgescu şi, după aceea, cu Simion. Rusia n-a stopat eforturile de a influenţa poporul român şi de a-l întoarce împotriva Europei, împotriva a ce spun şi reprezintă Nicuşor Dan şi Ilie Bolojan

Nicolae Rațiu a atras atenția asupra riscului reprezentat de acțiunile și influența Rusiei, susținând că aceste demersuri nu se limitează la statele din vecinătate, ci se manifestă inclusiv în Occident. În opinia sa, este vorba despre un pericol real și persistent, care nu va dispărea în timp. Totuși, el consideră că, din motive istorice, românii care susțin astfel de direcții nu formează o majoritate și că societatea românească rămâne, în esență, orientată spre libertate și valorile europene, chiar dacă poate fi vulnerabilă la campanii de propagandă negativă.

În final, poziția sa este una de avertisment, dar și de încredere moderată: majoritatea românilor rămân atașați valorilor occidentale, însă presiunile externe nu trebuie subestimate.