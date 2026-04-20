Politica

Nicușor Dan, despre scandalul Ilie Bolojan-PSD: Probabil că vom intra în niște turbulențe

Nicușor Dan, despre scandalul Ilie Bolojan-PSD: Probabil că vom intra în niște turbulențe
În urma tensiunilor apărute între Ilie Bolojan și PSD, președintele Nicușor Dan a declarat că ar putea urma o criză politică în România. De asemenea, șeful statului a dat asigurări că își va păstra rolul de mediator în acest context.

Nicușor Dan, despre tensiunile dintre Ilie Bolojan și PSD

„Să nu anticipăm. Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta și probabil că vom intra în niște turbulențe. Vom avea două, trei sesiuni de consultări sau câte vor fi necesare.

Legat de domnul Bolojan, cum am mai spus, există așteptări într-o parte sau alta, este o tensiune socială. Eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator (…)

Este posibil să avem o criză politică. Exista tensiuni politice de mult, acum intensitatea lor a crescut, însă pe chestiunile esențiale există predictibilitate”, a afirmat el.

Blocaj politic între PSD și PNL. Nicușor Dan: Poziţiile sunt ireconciliabile
Președintele a declarat că unul dintre aspectele pozitive este existența unui consens politic în privința Planul Național de Redresare și Reziliență, explicând că partidele pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale susțin adoptarea tuturor actelor normative necesare, astfel încât România să poată încasa integral fondurile până la finalul lunii august, când programul se încheie.

Totodată, șeful statului a afirmat că există un acord și în ceea ce privește menținerea cadrului bugetar actual, afirmând că România își va respecta bugetul stabilit și va continua pe aceeași traiectorie financiară.

Ilie Bolojan. Sursă foto: gov.ro

Nicușor Dan a calificat opțiunile privind un premier tehnocrat sau unul susținut de Partidul Social Democrat drept scenarii politice, fără a preciza dacă va accepta și va semna eventualele demisii ale miniștrilor social-democrați.

Nicușor Dan, îndemn la calm și echilibru

„Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate pentru a ajunge la o soluție. În acest moment pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul pasul 1 e ușor, pasul 2 e mai greu. Înțelegem care sunt nemulțumirile și de o parte și de alta. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări”, a mai afirmat președintele.

Stiri calde

14:48 - Mugur Isărescu a explicat rolul pieței monetare și a criticat percepția despre ROBOR: „Faceți, fraților, altul”
14:41 - Rețeaua din spatele producției de avioane rusești Su-57, descoperită de serviciile secrete ucrainene
14:33 - Rumen Radev obține majoritatea absolută în alegerile legislative din Bulgaria, potrivit rezultatelor oficiale parțial...
14:26 - Vocea feminină puternică și de neoprit a radioului românesc din exil
14:20 - Sindromul „Cleansing History”: Adevărurile incomode pe care alegem să le uităm. Cu Mircea Stănescu
14:18 - Tehnologie revoluționară: Mașini electrice dotate cu panouri solare

Sindromul „Cleansing History”: Adevărurile incomode pe care alegem să le uităm. Cu Mircea Stănescu
Sindromul „Cleansing History”: Adevărurile incomode pe care alegem să le uităm. Cu Mircea Stănescu
Ale noastre crize toate. Hai LIVE cu Turcescu
Ale noastre crize toate. Hai LIVE cu Turcescu
De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul
De ce nu a fost România apropiată de China? Ioan Mircea Pașcu: În 2012 a venit ordinul

