Nicușor Dan, despre scandalul Ilie Bolojan-PSD: Probabil că vom intra în niște turbulențe

În urma tensiunilor apărute între Ilie Bolojan și PSD, președintele Nicușor Dan a declarat că ar putea urma o criză politică în România. De asemenea, șeful statului a dat asigurări că își va păstra rolul de mediator în acest context.

„Să nu anticipăm. Se vor întâmpla niște lucruri în seara asta și probabil că vom intra în niște turbulențe. Vom avea două, trei sesiuni de consultări sau câte vor fi necesare.

Legat de domnul Bolojan, cum am mai spus, există așteptări într-o parte sau alta, este o tensiune socială. Eu încerc să îmi păstrez rolul de mediator (…)

Este posibil să avem o criză politică. Exista tensiuni politice de mult, acum intensitatea lor a crescut, însă pe chestiunile esențiale există predictibilitate”, a afirmat el.

Președintele a declarat că unul dintre aspectele pozitive este existența unui consens politic în privința Planul Național de Redresare și Reziliență, explicând că partidele pro-occidentale și reprezentanții minorităților naționale susțin adoptarea tuturor actelor normative necesare, astfel încât România să poată încasa integral fondurile până la finalul lunii august, când programul se încheie.

Totodată, șeful statului a afirmat că există un acord și în ceea ce privește menținerea cadrului bugetar actual, afirmând că România își va respecta bugetul stabilit și va continua pe aceeași traiectorie financiară.

Nicușor Dan a calificat opțiunile privind un premier tehnocrat sau unul susținut de Partidul Social Democrat drept scenarii politice, fără a preciza dacă va accepta și va semna eventualele demisii ale miniștrilor social-democrați.

„Îndemnul meu este la calm, echilibru, luciditate pentru toate părțile implicate pentru a ajunge la o soluție. În acest moment pe declarațiile publice, pozițiile sunt ireconciliabile. Tot timpul pasul 1 e ușor, pasul 2 e mai greu. Înțelegem care sunt nemulțumirile și de o parte și de alta. Întrebarea este dacă vom reuși să armonizăm niște așteptări”, a mai afirmat președintele.