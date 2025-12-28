Nicușor Dan dezvăluie povestea de succes a românului care a schimbat centrul financiar al Londrei

Președintele Nicuşor Dan a avut, în cursul săptămânii trecute, o întâlnire oficială la Londra cu Sir George Iacobescu, inginerul constructor român recunoscut pentru rolul său în dezvoltarea cartierului financiar Canary Wharf din capitala Marii Britanii.

Întâlnirea a făcut parte dintr-o serie de discuții pe care șeful statului le-a avut în timpul vizitei sale la Paris și Londra cu reprezentanții comunităților românești din străinătate și membri ai mediului de afaceri români din Regatul Unit.

Președintele a publicat pe pagina sa oficială de socializare o serie de declarații în care relatează despre această întrevedere și despre contextul în care a avut loc.

Întâlnirea a avut loc în perioada în care Nicuşor Dan se afla într-o vizită oficială la Londra, la scurt timp după discuțiile cu oameni de afaceri români din Marea Britanie privind dezvoltarea cooperării economice între mediul de afaceri din diaspora și instituțiile statului român.

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicuşor Dan a oferit detalii despre discuția avută cu Sir George Iacobescu:

„A fost o veritabilă plăcere să îl revăd, la Londra, pe Sir George Iacobescu, unul dintre cei mai respectați și apreciați români din Marea Britanie.”

Președintele a precizat că George Iacobescu este de profesie inginer constructor și că numele său este legat de dezvoltarea cartierului financiar londonez Canary Wharf, un proiect de amploare care a transformat fosta zonă industrială a portului în unul dintre cele mai importante centre de afaceri din Europa.

În aceeași postare, Nicuşor Dan a subliniat faptul că:

„Parcursul său profesional remarcabil și atașamentul constant față de țara noastră demonstrează că performanța românească poate deveni o sursă de inspirație și o poveste de succes oriunde în lume.”

Potrivit declarațiilor publicate, întâlnirea a oferit prilejul reafirmării legăturilor între figuri importante din diaspora română și instituțiile statului, într-un context în care proiectele de colaborare economică și culturală reprezintă puncte de interes pentru administrația prezidențială.

Vizita lui Nicuşor Dan în capitala britanică a inclus mai multe întâlniri cu membri ai comunității românești și cu reprezentanți ai mediului de afaceri din Regatul Unit.

Într-un context separat, președintele a discutat la Londra cu antreprenori români despre necesitatea deschiderii unei colaborări mai extinse între mediul de afaceri din străinătate și statul român, subliniind importanța parteneriatelor funcționale pentru dezvoltarea economică și atragerea investițiilor în România.

Totodată, în perioada precedentă întâlnirii cu Sir George Iacobescu, Nicuşor Dan a postat și imagini de la o întrevedere cu Nicolae Raţiu, fiul omului politic Ion Raţiu, menționându-l ca un reper în susținerea parcursului democratic al țării, ceea ce indică un amplu program de dialog cu membri ai comunității românești din diaspora.

Sir George Iacobescu este un inginer de origine română al cărui nume este strâns asociat cu proiectul Canary Wharf, unul dintre cele mai importante dezvoltări imobiliare și financiare din Londra.

În trecut, Iacobescu a condus proiectul de transformare a fostelor docuri industriale într-un centru urban modern, recunoscut pentru clădirile sale de birouri și facilitățile integrate pentru mediul de afaceri internațional.

De asemenea, în luna mai a acestui an, Sir George Iacobescu a fost decorat de către președintele interimar Ilie Bolojan cu Ordinul Național „Steaua României” în grad de Mare Ofițer, pentru serviciile aduse promovării României și sprijinirii comunității românești din străinătate.

Întâlnirea dintre președintele Nicuşor Dan și Sir George Iacobescu la Londra reflectă un interes al autorităților române de a menține și dezvolta legăturile cu personalități marcante din diaspora, în special cu cei implicați în proiecte cu impact internațional.

Declarațiile făcute de președinte au fost publicate în mod direct pe rețelele de socializare, iar evenimentele conexe din cadrul vizitei sale arată o serie de activități dedicate comunității românești din Marea Britanie și dialogului economi