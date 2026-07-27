Adrian Severin, despre declarația lui Vladimir Putin privind teritoriile Ucrainei: „Acestea sunt teritorii românești”

Viitorul teritorial al Ucrainei revine în centrul dezbaterilor, pe fondul războiului și al declarațiilor făcute de Vladimir Putin despre regiunile care au aparținut în trecut României, Poloniei și Ungariei. Invitat în podcastul realizat de Robert Turcescu pentru evz.ro și capital.ro, difuzat pe canalul de YouTube Hai România, Adrian Severin, fost ministru de Externe, a explicat de ce consideră că modificarea frontierelor estice ale Ucrainei ar putea redeschide și problema granițelor sale vestice

Adrian Severin a comentat declarațiile atribuite lui Vladimir Putin despre posibilitatea ca unele teritorii din vestul Ucrainei să revină, în viitor, României, Poloniei și Ungariei. Fostul ministru de Externe a susținut că modificarea frontierelor estice ale Ucrainei ar redeschide inevitabil și discuția despre granițele sale vestice. Subiectul a fost introdus de Robert Turcescu, care a prezentat o secvență în care Vladimir Putin vorbea despre teritoriile oferite Ucrainei în perioada lui Iosif Stalin.

„Putin spune: singurul care a garantat integritatea teritorială a Ucrainei a fost Rusia. Din moment ce Rusia e în conflict acum cu Ucraina, când Ucraina va fi dezmembrată, niște state precum Polonia, România și Ungaria își vor recăpăra aceste teritorii care le-au aparținut cândva”, a spus Robert Turcescu după difuzarea secvenței.

Adrian Severin a răspuns că trebuie făcută o diferență între statutul de garant și cel de aliat.

„Da, vedeți, trebuie să facem o distincție, totuși e fină distincția, între garant și aliat. Deci garanți au fost mai mulți, nu a fost numai Rusia. Și România a fost un garant”, a declarat fostul ministru de Externe. „Noi am și încheiat tratatul cu Ucraina exact incluzând o garanție pentru integritatea teritorială a Ucrainei, considerând că o țară precum Ucraina, între noi și Rusia, va fi într-adevăr un bun apărător, un bun scut de protecție împotriva unui imperialism rusesc resuscitat”, a spus Severin.

Potrivit acestuia, după dispariția Uniunii Sovietice nu putea fi exclusă posibilitatea revenirii Rusiei la o politică de expansiune.

„Noi nu puteam ști, după ce Uniunea Sovietică a dispărut, că Rusia nu va reveni la o politică de expansiune imperială. Și atunci am zis: cu cât mai departe și cu o țară mare. Nu ne-a convenit foarte mult, dar am fost și noi unii dintre cei care am socotit că integritatea ei teritorială este importantă”, a continuat fostul ministru.

El a afirmat că România a considerat la momentul respectiv că securitatea sa depinde inclusiv de păstrarea frontierelor Ucrainei.

„Am spus-o expres, că de integritatea ei teritorială depinde și securitatea României. Numai că lucrurile s-au schimbat foarte tare”, a declarat Adrian Severin.

În continuarea explicațiilor, Adrian Severin a susținut că un stat garant nu devine automat aliat și că Ucraina ar fi pierdut garanția oferită de Rusia în momentul în care s-a apropiat de statele occidentale.

„Nu te faci aliat cu garantul, mai ales când ai mai mulți garanți. În momentul în care Ucraina a vrut să intre, sau a fost împinsă să intre, într-o alianță cu un garant care a dorit-o ca aliată pentru a se opune Rusiei, pentru a crea o putere rusofobă sau antirusă fix la granița Rusiei, din momentul acela Ucraina a pierdut garanțiile Rusiei”, a afirmat acesta.

Fostul ministru a continuat arătând că apropierea Ucrainei de state considerate ostile Moscovei ar fi dus la actualul conflict.

„În momentul în care Ucraina a înțeles să se alieze cu cei care s-au dovedit a nu fi chiar prietenii Rusiei sau aliații Rusiei, sau s-au dovedit a avea, și asta se știe încă din secolul al XIX-lea, intenții de a îngrădi Rusia, de a împinge înapoi Rusia, de a o diminua teritorial, în momentul ăla Ucraina și-a pierdut într-adevăr orice garanție rusească și rezultatul este cel care se vede: războiul”, a declarat Severin.

Acesta a susținut că Ucraina nu poate câștiga războiul, însă a precizat că nici victoria Rusiei nu este sigură.

„Un război pe care nu-l poate câștiga. Eu nu spun că Rusia poate câștiga războiul. Ucraina nu-l poate și, dacă ea nu-l poate, toți cei care au susținut-o îl vor pierde”, a spus fostul ministru.

În opinia sa, conflictul s-ar putea încheia fără un câștigător clar, dar cu pierderi diferite pentru părțile implicate.

„Nu înseamnă că unul câștigă, altul pierde. Aici s-ar putea să nu câștige nimeni, dar unul să piardă mai mult decât celălalt și, într-adevăr, cel care va pierde imens, va pierde esențial, va fi Occidentul. De Ucraina nici nu mai are rost să vorbim”, a afirmat Adrian Severin.

Fostul ministru a povestit apoi că a participat, în calitate de expert invitat, la o conferință de securitate organizată la Moscova. În cadrul unor întâlniri desfășurate în marja evenimentului, acesta le-ar fi prezentat reprezentanților ruși propria perspectivă asupra frontierelor Ucrainei.

„Acum câțiva ani, când am participat ca invitat, ca expert, la o conferință pentru securitate la Moscova, am avut și întâlniri în marja conferinței și am atras atenția părții ruse asupra următorului aspect: să nu credeți că, dacă frontierele estice ale Ucrainei se vor modifica în urma acestui război, frontierele vestice vor putea rămâne neschimbate”, a declarat Adrian Severin. „Pentru că aici este vorba nu numai de marea dreptate istorică, este vorba și despre rațiunea geostrategică. A existat o anumită rațiune geostrategică de natură a face ca Ucraina să arate teritorial într-un anume fel. Vorbim de Republica Socialistă Sovietică Ucraineană”, a spus fostul ministru.

Întrebat de Robert Turcescu când a avut loc discuția, Adrian Severin a răspuns că evenimentul s-a desfășurat în 2023 sau 2024, revenind apoi asupra răspunsului.

„În 2023 sau 2024, cred. 2024”, a precizat acesta.

Severin a susținut că interlocutorii ruși au fost inițial surprinși de observațiile sale.

„Vreau să vă spun că a fost surpriză. Prima dată am avut eu impresia că nu înțeleg ce vreau să spun, că nu înțeleg ei bine. Și, după ce am repetat și, în fine, s-au mai buimăcit puțin, au zis: A, da, e foarte interesant. Am înțeles ce vreți să spuneți”, a povestit fostul ministru.

Robert Turcescu l-a întrebat dacă se gândea la posibilitatea ca România, Polonia și Ungaria să revendice teritorii sau dacă schimbarea s-ar produce ca urmare a cursului istoriei. Adrian Severin a răspuns invocând ceea ce a numit un principiu al dominoului.

„Este un principiu, este un principiu al dominoului, dacă vreți. Deci, atâta timp cât noi cu toții am convenit că RSS Ucraineană, un stat care nu era național, ci era un stat sovietic, deci nu era așezat pe principiul naționalității, rămâne așa cum a fost în lumea sovietică, era una”, a explicat Severin.

Acesta a continuat arătând că revendicarea unor teritorii de către Rusia ar determina apariția unor revendicări similare în vestul Ucrainei.

„Dar în momentul în care unii spun: «Stai puțin, că astea sunt teritorii rusești, noi le luăm înapoi», atunci eu sunt obligat să spun că astea sunt teritorii românești. Astea sunt teritorii românești și ele trebuie să revină la România”, a declarat Adrian Severin.

Fostul ministru a afirmat că Polonia ar fi primul stat care ar formula asemenea pretenții.

„Eu știu iarăși foarte bine, ca unul care am făcut munca asta și care am și acum contacte, Polonia va fi prima care va spune: «Alo, păi teritoriile acestea sunt ale noastre. Teritoriile astea sunt ale noastre»”, a spus acesta. El a precizat că o astfel de acțiune nu ar trebui să presupună neapărat o ocupație militară. „Sigur, o să o facem așa, cu prietenie, nu o să ocupăm militar, etcetera, etcetera”, a adăugat Adrian Severin.