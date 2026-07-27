Președintele rus Vladimir Putin a declarat duminică, în timpul unei întâlniri cu militari ai Marinei ruse, că Rusia ar fi fost „singurul garant al integrității teritoriale a Ucrainei”, reiterând în același timp obiectivele Moscovei în războiul declanșat în februarie 2022. Declarațiile au fost transmise de agenția rusă de stat TASS și de canale media apropiate Kremlinului.

Liderul de la Kremlin a susținut, fără a prezenta dovezi și contrar poziției recunoscute la nivel internațional, că Rusia nu ar fi inițiat agresiunea împotriva Ucrainei, afirmând că Moscova a fost „forțată” să înceapă ceea ce autoritățile ruse continuă să numească „operațiunea militară specială”.

În discursul adresat militarilor, Putin a afirmat că Rusia ar fi fost singurul stat care a garantat integritatea teritorială a Ucrainei, însă Kievul ar fi ales ulterior să considere Moscova drept adversar.

„A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei, iar acela a fost Rusia. Dar ei au considerat că este necesar și avantajos să declare Rusia drept inamic”, a spus liderul rus.

Afirmațiile contrazic poziția majorității statelor membre ale ONU, care au condamnat invazia rusă și au reafirmat sprijinul pentru suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internațional.

În același discurs, Putin a reiterat că războiul se va încheia doar după înfrângerea adversarului și victoria Rusiei.

Totodată, el a reluat narațiunile istorice promovate de Kremlin privind relațiile dintre Rusia și Ucraina, susținând că partea estică a Ucrainei ar fi fost „întotdeauna considerată parte a Rusiei” și afirmând că deciziile din perioada sovietică au modificat artificial granițele republicilor unionale.

Aceste afirmații sunt respinse de Ucraina și de majoritatea comunității internaționale, care consideră anexările teritoriale revendicate de Moscova ilegale și fără efect juridic.

Putin a lansat și noi critici la adresa liderilor ucraineni, susținând că aceștia „s-au certat între ei” și că ar împărți fonduri provenite din sprijinul occidental.

Nu au fost prezentate dovezi care să susțină aceste acuzații.