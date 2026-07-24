Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a efectuat o vizită neanunțată la Uzina de Aviație din Irkutsk, în Siberia, însă informația a fost făcută publică de Kremlin și de presa de stat abia la câteva ore după sosirea sa. Înainte de anunțul oficial, apariția aeronavelor guvernamentale și a coloanei oficiale pe străzile orașului fusese deja observată și filmată de localnici.

Canalele locale de Telegram au relatat încă din dimineața zilei de 24 iulie că mai multe aeronave ale detașamentului special de zbor „Rossiya”, folosit pentru transportul înalților oficiali ruși, au aterizat pe aeroportul din Irkutsk. Totodată, imaginile cu coloana oficială care traversa orașul au circulat rapid pe rețelele sociale.

Liderul de la Kremlin a fost însoțit în timpul vizitei de directorul general al corporației de stat Rostec, Serghei Cemezov, de guvernatorul regiunii Irkutsk, Igor Kobzev, și de directorul Uzinei de Aviație din Irkutsk, Andrei Soinov.

Delegația a inspectat liniile de producție unde este pregătită fabricarea în serie a aeronavei de pasageri MC-21-310, versiunea construită exclusiv cu componente produse în Rusia, în cadrul programului de înlocuire a importurilor.

Kremlinul a precizat că, în prezent, 18 aeronave MC-21 se află în diferite stadii de asamblare, iar Vladimir Putin a vizitat inclusiv unul dintre avioanele deja finalizate.

În timpul deplasării, președintele rus a analizat și prototipul modernizat al aeronavei Yak-130M.

Conform informațiilor publicate de Kremlin, noul aparat este destinat misiunilor de luptă, inclusiv pentru interceptarea și distrugerea dronelor grele, executarea atacurilor asupra țintelor terestre și lovirea ambarcațiunilor fără pilot.

Autoritățile ruse susțin că modernizarea face parte din strategia de consolidare a industriei aeronautice și a capacităților de apărare dezvoltate cu tehnologii produse pe plan intern.

Vizita la Irkutsk este una dintre puținele deplasări efectuate de Vladimir Putin în afara Moscovei în ultimele luni.

Ultima sa călătorie într-o regiune a Rusiei avusese loc în iunie 2026, când a participat la summitul Rusia-ASEAN organizat la Kazan. Înainte de aceasta, liderul rus a fost prezent în luna mai la Forumul Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Potrivit presei independente ruse, între ianuarie și mai 2026, Vladimir Putin a părăsit Moscova doar de două ori, ambele deplasări având ca destinație orașul Sankt Petersburg.