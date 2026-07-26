În ziua în care o a treia dronă care intrase în spațiul aerian al țării noastre a fost doborâtă, președintele rus Vladimir Putin a făcut o declarație neașteptată despre România și teritoriile care i-au aparținut, istoric, iar acum fac parte din Ucraina, potrivit Interfax.

Putin și-a exprimat încrederea că Ucraina își va pierde mai devreme sau mai târziu teritoriile occidentale, întrucât numai Rusia era garantul integrității sale.

„Sunt încrezător că mai devreme sau mai târziu Ucraina va pierde aceste teritorii occidentale - ceea ce a aparținut Poloniei, ceea ce a aparținut Ungariei, ceea ce a aparținut România - mai devreme sau mai târziu, nu mâine, poate poimâine, un an, doi, 10, 15, dar totul se va așeza la locul lui din punct de vedere istoric. A existat un singur garant al integrității teritoriale a Ucrainei - Rusia”, a declarat el duminică la o întâlnire cu militari ai Marinei Ruse la Sankt Petersburg.

„Ei (regimul de la Kiev) au considerat necesar, posibil și benefic pentru ei înșiși să declare Rusia inamic și să declare ruși națiune fără drepturi în Ucraina, ceea ce este o prostie completă și o absurditate totală”, a adăugat Putin.

„Dar au făcut-o, au luat o decizie oficială că rușii din Ucraina sunt o națiune fără drepturi. Dar Dumnezeu să-i binecuvânteze”, a spus Putin.

El susține că ordinea mondială modernă a fost formată după Marele Război Patriotic pe baza Cartei ONU, iar Carta a fost elaborată de țările victorioase - Uniunea Sovietică, Statele Unite și Marea Britanie.

„Carta ONU este fundamentul dreptului internațional modern; au fost stabilite anumite reguli. Apoi, când Uniunea Sovietică s-a prăbușit, unul dintre statele fondatoare ale ONU, unul dintre creatorii acestui drept internațional, sistemul relațiilor internaționale, a încetat să mai existe (URSS). Iar așa-numiții învingători ai Războiului Rece - nu doar Statele Unite, ci întregul Occident colectiv - au decis brusc că trebuie făcut ceva.

De ce ar trebui Rusia, nu Uniunea Sovietică, care își pierduse potențialul binecunoscut, să se bucure de aceleași beneficii ca țara victorioasă din cel de-al Doilea Război Mondial? Și astfel au început să conducă”, a acuzat Putin.

În acest sens, el a invocat evenimentele din Iugoslavia. Potrivit lui putin, s-au luat decizii care nu erau în niciun fel conforme cu Carta ONU.

„Pur și simplu au dat drumul duhului din sticlă. Mai mult, ne-au promis nouă, Mihail Sergheevici Gorbaciov, că nu vor extinde NATO, dar, în schimb, o extindere a urmat alta.

Nu le-a păsat deloc de numeroasele noastre proteste, de toate promisiunile lor sau de interesele de securitate ale Rusiei. Au continuat să împingă, să împingă și, în cele din urmă, au ajuns în Ucraina”, a mai susținut Putin.

Putin a mai declarat că nu se îndoiește nicio secundă că războiul din ucraina se va încheia cu o victorie a Rusiei.