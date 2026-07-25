O navă lovită în Ucraina, adusă la Constanța

O navă comercială grav avariată în urma unui atac asupra portului Pivdennîi din ucraina a ajuns în Portul Constanța, la șase zile după incident, iar imaginile surprinse după acostare arată dimensiunile importante ale distrugerilor suferite în timpul atacului.

Cargoul Inase, specializat în transportul mărfurilor vrac, a fost lovit în timp ce se afla în portul Pivdennîi, situat la Marea Neagră, în apropiere de Odesa. Nava a fost afectată de un proiectil lansat în timpul unui atac asupra infrastructurii portuare. Impactul a provocat o spărtură de mari dimensiuni în zona suprastructurii, iar urmele exploziei sunt vizibile pe corpul navei.

Incidentul s-a soldat cu victime în rândul echipajului. La bordul navei se aflau 22 de marinari, toți cetățeni filipinezi. Doi dintre aceștia au murit, 12 au fost răniți, iar un alt membru al echipajului este dat dispărut, potrivit informațiilor furnizate de autorități și surse din domeniul maritim.

În ciuda avariilor provocate de atac, Inase a reușit să părăsească zona și să ajungă în România fără să fie tractată. Nava a intrat în Portul Constanța pentru operațiuni și verificări, iar starea sa a putut fi observată în momentul acostării.

Cargoul navighează sub pavilionul Antigua și Barbuda. Nava a fost construită în 2008 și are o lungime de aproximativ 169 de metri, ceea ce explică dimensiunile impresionante ale structurii afectate în urma exploziei.

Datele furnizate de platforma de monitorizare maritimă MarineTraffic indică faptul că nava nu își va încheia călătoria la Constanța. După oprirea în portul românesc, Inase urmează să își continue voiajul către Istanbul.

Atacul asupra portului Pivdennîi evidențiază din nou riscurile la care sunt expuse navele comerciale care operează în zona Mării Negre, în contextul războiului din Ucraina. Deși a suferit pagube semnificative și a pierdut membri ai echipajului, cargoul a reușit să ajungă pe cont propriu în Portul Constanța.