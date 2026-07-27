Președintele PSD, Sorin Grindeanu, avertizează că România riscă să piardă un miliard de euro. Liderul social-democrat susține că șeful Executivul lui Ilie Bolojan este direct responsabil pentru această situație dacă nu va trimite în Parlament hotărârea de guvern referitoare la strategia națională de biodiversitate.

Sorin Grindeanu argumentează că pașii legali nu au fost respectați în adoptarea actului normativ, ceea ce deschide posibilitatea ca hotărârea să fie contestată și anulată ulterior. În acest scenariu, impactul financiar asupra bugetului național ar fi masiv.

„Poate să o atace oricine în viitor şi dacă nu s-au respectat paşii legali şi, din punctul meu de vedere nu s-au respectat, acea lege pică şi vom pierde un miliard. Eu fac un apel la Bolojan să retragă această lege, nu e încă publicată, să retragă acest HG, scuzaţi-mă, şi să-l trimită la Parlament. Convoc încă o sesiune extraordinară şi le trecem şi pe celelalte. Altfel, este direct responsabil de pierderea unui miliard de euro”, a spus Sorin Grindeanu la Antena3.

În opinia președintelui Camerei Deputaților, decizia de a nu trimite strategia de biodiversitate pentru perioada 2026-2030 în dezbaterea parlamentară are la bază motive bine definite. Grindeanu consideră că forma actuală a documentului conține clauze controversate care ar fi fost modificate în cadrul unui vot în Legislativ.

„Să ştiţi că ştiu de ce n-a trimis Bolojan strategia pentru biodiversitate 2026-2030 în Parlament şi riscă să piardă un miliard. Îi recomand să o retragă de la publicare şi să o trimită şi săptămâna viitoare, facem sesiune extraordinară şi votăm. Altfel riscă, nu doar din cauza acţiunii PSD, să se piardă acest miliard, oricine poate să atace şi va avea dreptate. Ştiu de ce.

Pentru că în această strategie evident că se trec lucrurile de care s-a discutat ani la rând: să nu facem autostrăzi până nu luăm tot felul de avize absolut absurde pentru urşi şi n-avem urşi, pentru gândaci, să nu facem baraje, să ne gândim foarte bine ce facem în Marea Neagră. Asta scrie în această strategie. Dacă ar trimite-o în Parlament, probabil că ar ieşi într-o altă formă şi au preferat să încalce legea”, a explicat Grindeanu.

Liderul PSD subliniază necesitatea respectării cadrului legal și susține că Executivul și-a depășit competențele. De asemenea, acesta exprimă nemulțumirea față de reacția primită din partea altor formațiuni politice atunci când a propus o soluție de compromis prin organizarea unei sesiuni extraordinare.

„Trebuie să respecte legea, iar legea spune exact ceea ce v-am spus, că şi-au depăşit atribuţiile. Şi atunci, de aceea mă miră faptul că săptămâna trecută, când am făcut apel şi am trimis scrisori, au fost publice, sunt publice, am trimis scrisori la toţi liderii de partid, trimiteţi toate aceste propuneri în Parlament, haideţi să le discutăm, facem o săptămână, două, trei sesiune extraordinară şi să trecem aceste legi de care are nevoie România. M-au luat la mişto în toate felurile, o parte dintre ei, PNL şi USR, ca să fiu mai clar”, a mai spus liderul PSD Sorin Grindeanu.