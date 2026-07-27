UDMR pune pe masă trei formule de guvernare. Ce spune Kelemen Hunor despre PSD

Înlocuirea premierului interimar Ilie Bolojan nu ar schimba situația politică, deoarece România ar rămâne tot cu un Guvern cu atribuții limitate, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor. Liderul formațiunii a vorbit despre trei posibile soluții: un Executiv minoritar PSD, unul format din PNL, USR și UDMR sau un Guvern de tranziție până la sfârșitul anului.

Kelemen Hunor a declarat că plecarea lui Ilie Bolojan de la conducerea Guvernului nu ar reprezenta o soluție pentru depășirea blocajului politic. Liderul UDMR consideră că România are nevoie cât mai repede de o majoritate parlamentară și de un Executiv cu puteri depline, capabil să adopte măsuri și să inițieze proiecte legislative.

Întrebat dacă Ilie Bolojan ar trebui să renunțe la funcția de prim-ministru interimar, Kelemen Hunor a spus că înlocuirea sa nu ar modifica statutul actual al Guvernului. Președintele UDMR a afirmat că actualul Executiv nu poate face reforme fără o majoritate parlamentară și în condițiile în care funcționează cu atribuții restrânse.

„Nu are cum să plece acum. Nu rezolvă mare lucru. Nu are cum să plece astăzi, dar trebuie găsită o soluție cât mai repede, fiindcă în acest moment degeaba încerci să te comporți cum ai avea majoritatea, că nu ai, ai 35%. Nu poți să faci reforme. Asta este iarăși o chestie din aceea pe care am văzut-o fluturată în presă. Dom’le, facem reformă, că a plecat PSD. Nu ai cum să faci cu 35% și cu un Guvern interimar, fără drept de inițiativă legislativă, fără drept de a da ordonanțe de urgență. Nu ai ce reforme să faci”, a declarat liderul UDMR.

Kelemen Hunor a susținut că actuala formulă politică nu dispune nici de majoritatea necesară, nici de instrumentele constituționale pentru a promova reforme importante.

Liderul UDMR a explicat că numirea unui alt premier interimar în locul lui Ilie Bolojan ar păstra aceleași limite în activitatea Executivului.

El a afirmat că actuala formulă de guvernare nu mai poate fi considerată o coaliție și a descris-o drept o structură politică rămasă după destrămarea fostei majorități.

„Nici măcar rectificarea bugetară nu poate să o facă această, ce-a mai rămas din coaliție, că nu e o coaliție. E o rămășiță politică dintr-o coaliție. Deci trebuie să depășim această fază, dar nu se poate depăși doar dacă spunem: să plece Bolojan mâine și să nu mai intre în clădirea Guvernului, că tot Guvern interimar va fi. Plecarea lui Bolojan și venirea unui ministru interimar în locul lui înseamnă tot Guvern interimar. Nu se schimbă nimic. Din acest punct de vedere, nu asta este rezolvarea situației”, a afirmat Kelemen Hunor.

Potrivit acestuia, depășirea crizei presupune găsirea unei formule politice care să poată obține susținerea Parlamentului.

Kelemen Hunor a enumerat trei posibile scenarii: un Guvern minoritar PSD, un Executiv minoritar format din PNL, USR și UDMR sau un Guvern de tranziție, pe care l-a numit și Guvern de „armistițiu”.

Liderul UDMR a cerut reluarea discuțiilor politice și renunțarea la orgoliile dintre partide.

„Înțelepciune, discuții și renunțarea la orgolii. Că vom avea ori un Guvern minoritar PSD, ori un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR, ori un Guvern de tranziție, de armistițiu, cel puțin până la sfârșitul anului. Și acum, când s-a întâmplat cu drone ceea ce s-a întâmplat, era un moment în care trebuia să ne adunăm, să fim chemați și să spunem: e momentul să renunțați la orgolii. Eu m-am săturat și sunt epuizat. Am propus 11.000 de variante. Nu pentru mine, că n-o să fiu premier. Nici măcar la guvern n-o să fiu, probabil. Nu eu personal, UDMR. Le-am propus doar ca să depășim această situație”, a spus acesta.

Kelemen Hunor a afirmat că propunerile făcute de UDMR au urmărit găsirea unei ieșiri din blocaj, nu obținerea unor funcții pentru el sau pentru formațiunea pe care o conduce.

Întrebat de ce UDMR ar putea să nu facă parte din viitorul Executiv, liderul formațiunii a explicat că participarea depinde de formula politică aleasă. În cazul unui Guvern minoritar format exclusiv de PSD, UDMR nu ar urma să intre în componența Executivului.

„Păi dacă e Guvern minoritar PSD, o să fiu eu? N-o să fiu. Guvern minoritar PSD înseamnă PSD”, a declarat liderul formațiunii.

Kelemen Hunor a spus însă că UDMR ar putea participa la un Guvern de tranziție, dacă partidele implicate ar ajunge la o înțelegere.

Un astfel de Executiv ar putea păstra actuala formulă de coaliție, dar cu un premier acceptat de toate partidele, potrivit liderului UDMR. Principalele obiective ar fi pregătirea bugetului pentru anul 2027 și rezolvarea măsurilor urgente până la sfârșitul lunii august.

„Acolo da, dar asta e una dintre variante. Ar fi coaliția actuală, cu un premier acceptabil pentru toată lumea, determinat să dea bugetul pentru anul 2027 și să mai închidem cât se poate până la sfârșitul lunii august. Acum Comisia Europeană cere și legislație secundară pentru legile care nici nu sunt încă în vigoare. Putem să ne jucăm că, fără PSD, facem reformă sau că PSD blochează totul. Se poate merge în acest război între cele două partide mari până la nesfârșit, dar nu va rezolva nimic”, a spus Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a avertizat că prelungirea conflictului dintre principalele partide nu va duce la depășirea blocajului și nici la aplicarea reformelor necesare.