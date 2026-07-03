Kelemen Hunor: „Oamenii s-au săturat de circ”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, le cere partidelor din fosta coaliție să lase deoparte disputele și să găsească rapid o soluție pentru depășirea crizei politice, avertizând că România are de pierdut dacă blocajul continuă. Liderul UDMR afirmă că oamenii „s-au săturat de circ”, iar lipsa unui guvern funcțional riscă să alimenteze nemulțumirea populației și să favorizeze ascensiunea partidelor extremiste.

Liderul UDMR spune că, în ultimele zile, întrebarea pe care a auzit-o cel mai des a fost când va avea România un guvern cu puteri depline.

„Cu cine am vorbit în ultimele zile, prima întrebare a fost: când va avea țara asta în sfârșit guvern? Oamenii s-au săturat de circ, s-au săturat de această situație precară. Și au dreptate. Nu ei au creat problemele, au nevoie de o țară funcțională”, a transmis Kelemen Hunor ăe Facebook.

Acesta consideră că nu mai este momentul pentru identificarea vinovaților, ci pentru găsirea unui compromis politic.

„Acum nu este momentul să numărăm cine a făcut o greșeală, ci să aflăm unde este punctul unde ne putem întâlni. La ultimele negocieri le-am spus colegilor din PSD, PNL și USR: haideți să închidem jignirile și să facem un efort pentru o soluție.”

Kelemen Hunor avertizează că prelungirea crizei politice poate avea consecințe grave pentru țară.

„Dacă nu găsim o soluție, furia oamenilor se va întoarce împotriva noastră. Dar o problemă și mai mare este că țara ar putea deveni neguvernabilă.”

Liderul UDMR susține că, pe măsură ce blocajul politic se prelungește, formațiunile care nu propun soluții concrete câștigă teren.

„Cu cât această criză este mai lungă, cu atât sunt mai puternici cei care nu au, de fapt, o soluție. George Simion nu trebuie să facă nimic acum: stă, se uită la meci, mănâncă popcorn, bea o bere, iar popularitatea partidului său continuă să crească.”

Președintele UDMR spune că lipsa unui guvern cu atribuții depline poate afecta activitatea ministerelor și accesarea fondurilor europene:

„Fără o guvernare complet legală, ministerele vor rămâne blocate, nu pot fi adoptate hotărâri de urgență, nu pot fi introduse legi noi, iar riscul ca România să piardă fondurile UE este în creștere. Ce pierdem de acolo trebuie compensat în altă parte: credit sau restricție.”

Kelemen Hunor a reafirmat că UDMR este dispus să discute orice soluție de guvernare cu PSD, PNL și USR, însă exclude o colaborare cu AUR: „Orice soluție responsabilă o putem discuta cu PSD, PNL și USR. Dar nu vom participa la realizarea sau legitimarea AUR, un partid extremist și antimaghiar.”

În final, liderul UDMR a invocat un citat al filozofei Hannah Arendt despre banalizarea răului și a avertizat că acceptarea unor derapaje începe întotdeauna cu pași mici: „Soluția este în tabăra PSD, PNL, USR și UDMR. Trebuie să o găsim.”