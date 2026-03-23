Terheș acuză: Georgescu și-a șters urmele trecutului globalist înainte de prezidențiale

Eurodeputatul Cristian Terheș l-a atacat din nou pe fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, susținând că mesajele sale suveraniste nu se aliniază cu trecutul său. Într-un interviu pentru Transilvania Plus, Terheș a declarat că Georgescu a fost timp de mai mulți ani membru într-o organizație „profund globalistă masonică”.

„Dacă spui că ești suveranist, cum se face că ai fost atâția ani de zile membru plin într-o organizație profund globalistă masonică? Din partea unei alte țări”, a afirmat el.

Întrebat ce îi face pe români să-l urmeze pe Călin Georgescu, eurodeputatul Cristian Terheș a declarat că nu poate înțelege fenomenul.

„Nu pot să înțeleg. Mi-e imposibil să înțeleg. Îi invit pe oameni să revadă dezbaterile din 2024. Dacă cineva crede că o țară se poate reprezenta internațional cu poezii și zicale memorate din cărți și filme, se înșală”, a spus Terheș.

El a adăugat că ideile lui despre apă, hrană și energie nu sunt originale, ci fac parte dintr-un plan global de control al populației dezvoltat de Forumul de la Davos.

Jurnalist: Ce credeți că îi face pe toți acești oameni să îl urmeze?

Terheș: Nu pot să înțeleg. Mi-e imposibil să înțeleg. Eu îi invit pe oameni să revadă dezbaterile de la prezidențiale din 2024, unde am fost mai ales eu cu el. Dacă cineva are impresia astăzi că o țară se poate reprezenta internațional cu poeme și cu zicatori dinastea și zicale memorate pe jumătate din tot felul de scriitori…

Jurnalist: Și citate din filme, desene animate…

Terheș: Eu fac distincția aici între cine este Călin Georgescu ca om și eu nu sunt în măsură să îl judec ca om. Ne-am întâlnit în campanie re câteva ori, ne-am respectat, ne-am duelat în dezbateri, dar ne-am respectat, nu ne-am înjurat. Din punctul ăsta de vedere nu am cu ce să îl critic, dar când vorbim despre chestiuni punctuale, de exemplu apă, hrană, energie, nu este ceva ce a inventat Călin Georgescu. Este o idee, un plan de control al populației în masă dezvoltat de Forumul de la Davos.

Eurodeputatul susține că Georgescu ar fi încercat să șteargă de pe internet detaliile legate de apartenența sa la Clubul de la Roma.

„Dânsul a fost reprezentantul Austriei, membru plin în Clubul de la Roma. Când s-a pus problema candidaturii, am făcut un search în spate și undeva în 2022-2023 și-a șters urmele de pe internet că a fost membru al Clubului de la Roma, dar urmele au rămas dacă știi unde să cauți. De curiozitate, am stat după ce s-au anulat alegerile din 2024 să văd și eu ce e cu dansul.

Eu întreb filozofic vorbind: cum cineva care se prezintă suveranist promovează un astfel de concept care e dezvoltat de o organizație globalistă?”, a continuat acesta.

Eurodeputatul a criticat și interpretările lui Georgescu despre religie. Potrivit acestuia, fostul candidat la prezidențiale ar fi scris în cartea sa că Iisus a fost răstignit pentru că era un revoluționar.

Apoi „trezirea în conștiință”… Este o temă masonică new age.

Jurnalist: Cumva este o altă formă dată Bisericii sau credinței.

Terheș: Mie ce mi-a atras atenția, pe lângă poeziile astea și zicălile pe care le zicea în emisiuni, a fost că într-una dintre cărțile sale vorbește despre Iisus. Și spune în felul următor: că Iisus a fost răstignit pentru că a fost un revoluționar. Ori pentru noi, pentru creștinii care înțelegem Biblia, rolul Bisericii și rolul sacrificiului lui Iisus, mai ales acum că suntem și în Postul Paștelui, Iisus a fost răstignit nu pentru că ar fi fost un revoluționar, că dacă era revoluționar era răstignit pe drept. Adică pedeapsa lui era justă. Iisus a fost răstignit tocmai nevinovat fiind, că în asta constă sacrificiul lui de pe cruce: că El, nevinovat fiind, a suferit pe cruce pentru o faptă pe care nu a făcut-o, ca atunci când tu ceri iertare din partea Lui să fi salvat păcătos fiind pentru că cineva s-a sacrificat pentru tine. Ori dacă vii și spui că Iisus a fost un revoluționar, înseamnă că nu înțelegi o chestie fundamentală din credința creștină, care îți spune contrariul: că Iisus a murit nevinovat fiind, că asta e toată ideea sacrificiului.

De asemenea, Terheș a comentat declarațiile lui Georgescu despre femei, arătând că Biblia nu spune că femeia trebuie să fie supusă bărbatului ca sclavă.

„Dansul a mai avut niște afirmații unde ataca Biserica la greu. Spunea, de exemplu: „Cum spune Biblia că femeia să fie supusă bărbatului? Păi ce treabă e asta? E un gest de dispreț.” Din contră, dacă vă uitați la context și la sens, Biblia nu vorbește despre femeia în a fi supusă bărbatului în sensul de a fi sclava lui.

Contrar, Biblia, și a fost credința iudaică inițial, mozaică să o numim, și după aceea creștină, singurele care elevează femeia la egalitate cu bărbatul. Și bărbatul avea niște obligații față de femeie, inclusiv să îi respecte perioada de ciclu. Că lumea uită lucrurile astea. Când să faci dragoste cu ea, când să nu faci. Dacă citești în Vechiul Testament, de exemplu Cartea Leviticului, o să vezi. E șocant. În detaliu se spune ce poți să faci, ce nu poți să faci. Dacă rămânea femeia văduvă, familia bărbatului trebuia să aibă grijă de ea”, a explicat el.

La final, Terheș a amintit că el nu l-a susținut pe Georgescu din poziția de suveranist.

„Suntem într-o societate liberă. Cine vrea să îl susțină pe Călin Georgescu să îl susțină pe Călin Georgescu. Poziția mea a fost foarte clară. În 2024 am fost singurul suveranist care nu i-a dat susținere publică lui Călin Georgescu”, a încheiat el.