Gigi Becali, dezvăluiri despre întâlnirea cu Călin Georgescu, înainte de alegerile din 2024. Ce i-a cerut atunci

Gigi Becali readuce în atenție discuțiile avute cu Călin Georgescu înainte de alegerile prezidențiale din 2024 și oferă detalii despre contextul în care i-a fost solicitat sprijinul. Omul de afaceri susține că întâlnirea a avut loc înainte de campania electorală și că, inițial, a fost dispus să îi ofere susținere în anumite condiții. Ulterior, poziția sa s-a schimbat, în urma declarațiilor și evoluției lui Georgescu în spațiul public, ceea ce l-a determinat să își retragă sprijinul promis.

Gigi Becali afirmă că a discutat direct cu Călin Georgescu înainte de alegeri, în cadrul unei întâlniri în care acesta i-ar fi cerut sprijin politic. Becali spune că, la acel moment, i-a transmis că îl poate susține doar dacă un alt candidat, George Simion, nu ajunge în turul doi.

„Georgescu a venit înainte de alegeri și mi-a cerut sprijinul. A venit la mine la Palat și mi-a spus: candidez, vreau sprijinul dumitale. Eu i-am spus: domnul Georgescu, sunt tovarăș cu Simion, i-am promis lui că dacă intră în turul doi îl susțin pe el, adică pe Simion. Dacă nu intră Simion în turul doi îți promit că te susțin pe tine. La vremea aia, ca să scap de el, nici gând că va intra în turul doi. Dar dacă a intrat în turul doi trebuia să mă țin de cuvânt. Am promis că îl susțin. Și acum dacă ar fi în turul doi cu Lasconi l-aș susține.", a declarat Gigi Becali pentru România TV.

Ulterior întâlnirii, Becali arată că și-a reconsiderat poziția față de Călin Georgescu, invocând declarațiile și aparițiile publice ale acestuia. Omul de afaceri spune că evoluția discursului politicianului l-a determinat să renunțe la susținerea promisă inițial.

„Apoi au fost toate acele discuții, că a început să vorbească ce vorbea, iar atunci mi-am retras sprijinul. Între timp, văzând că are capitalul pe care îl are, și îl are, nu poți să îl ignori pe Georgescu. Pe mine nu mă interesează, nu merg în Parlament, votez doar online, e prea mare circ, eu nu suport circul. Acum la bătrânețe să mă apuc să mă bat nu-mi stă bine. Nu că aș putea să nu mă bat dar e rușinos.”, mai arată Gigi Becali.

Gigi Becali a vorbit și despre modul în care a fost organizată întâlnirea, precizând că aceasta a avut loc la reședința sa și că a fost intermediată de o altă persoană.

El afirmă că discuția a durat aproximativ o oră și a vizat planurile politice ale lui Călin Georgescu, fără a intra însă în toate detaliile conversației.

„A venit la mine la palat cu încă o persoană. O persoană m-a rugat să îl primesc. A venit, a stat o oră, mi-a povestit de planurile politice, nu pot să vă spun chiar tot ce am discutat acolo, că nu e frumos, eu vă spun doar esența și nu pot să vă spun chiar toate discuțiile. Nu mi-a cerut bani. Mi-a cerut sprijin politic, adică de imagine, să-l susțin cu imaginea mea, adică să fiu în echipa lui să-l susțin în alegeri.”, mai punctează Gigi Becali.