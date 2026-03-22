Călin Georgescu, criticat de Gigi Becali după declarațiile despre „lupta dintre văzduh și cer”. În ce condiții ar colabora

Gigi Becali readuce în atenție relația sa tensionată cu Călin Georgescu, într-un context în care nu exclude complet o colaborare politică, dar pune condiții clare. Patronul FCSB îl critică pe fostul candidat la prezidențiale pentru declarațiile sale despre religie, pe care le consideră nepotrivite și lipsite de fundament.

Intervenția vine după ce Călin Georgescu a descris conflictul dintre Statele Unite și Iran printr-o analogie religioasă, vorbind despre o „luptă dintre văzduh și cer”, formulare care a stârnit reacția vehementă a lui Becali.

Gigi Becali a anunțat că ia în calcul o eventuală alianță politică cu Călin Georgescu, însă a subliniat că această variantă depinde de schimbarea discursului acestuia.

Omul de afaceri spune că nu poate accepta o colaborare în condițiile în care Georgescu folosește frecvent analogii religioase pe care, în opinia sa, nu le stăpânește. Becali afirmă că l-a avertizat în repetate rânduri să evite astfel de declarații.

„Am spus că e posibil să fac o alianță cu Georgescu pentru că soția lui, între timp, vorbește de monahii, nu mai vorbește de șamani cum vorbea pe vremuri. Adică vorbește despre creștinism, despre religia noastră ortodoxă, nu mai vorbește de șamani cum vorbea pe vremuri că așa m-am dezis de el când zicea tot felul de tâmpenii.”, a declarat Gigi Becali la România TV.

Latifundiarul din Pipera îl acuză pe Călin Georgescu de derapaje grave atunci când face legături între teme religioase și evenimente geopolitice. În mod special, acesta contestă analogia referitoare la conflictul dintre Statele Unite și Iran, descris de Georgescu drept o confruntare între „cer” și „văzduh”.

Becali consideră că astfel de afirmații depășesc limitele acceptabile și intră în zona ereziei, motiv pentru care susține că nu poate colabora cu cineva care promovează astfel de idei.

„Cu mine faci tovărășii dar nu vorbești de credință că vorbești aiurea tâmpenii. E posibil să fac tovărășia cu Georgescu. Dacă nu bate câmpii cu văzduhul și cu cerul că o să-i spun. Tu ca să vorbești să faci analogia cu sfârșitul lumii trebuie să fie întâi ecuația cu Sf. Ilie care este omorât de Satan, în ecuația ta îl scoți din ecuație.

Vorbește și face analogii sfinte care bat spre erezie. I-am transmis de atâtea ori să nu mai vorbească de credință că nu știe și face erezii, că analogia asta e tot o erezie, o nebunie, că e luptă între cer și văzduh. Adică cerul e America și văzduhul e Iranul? Sau cine e Arhanghelul Mihail, America și Iranul e Satan? Niște tâmpenii vorbește.”, punctează Gigi Becali.

Gigi Becali afirmă că o eventuală apropiere politică ar putea avea loc doar dacă Călin Georgescu renunță la acest tip de discurs. În opinia sa, amestecul dintre religie și geopolitică trebuie tratat cu mai multă responsabilitate. El insistă că problema nu este una personală, ci ține de modul în care sunt prezentate anumite concepte sensibile, în special cele legate de credință.

În ciuda criticilor dure, Becali nu îl consideră pe Călin Georgescu lipsit de sinceritate. Din contră, spune că acesta crede în ideile pe care le exprimă, chiar dacă le consideră greșite. Totodată, Becali susține că relația dintre ei este una mai complexă și că Georgescu nu l-ar putea acuza că face parte din sistem.

„Georgescu așa cum este el, are nebuniile lui, dar niciodată în viața voastră n-o să spună că Becali e omul sistemului, pentru că mă cunoaște, că am vorbit mai multe lucruri dar nu le pot spune toate. Mă știe că nu sunt omul sistemului, că a spus de alții e treaba lui. El nu este escroc, el crede ceea ce zice, și nebuniile pe care le spune el le crede.

El a făcut analogia aia cu războiul între bine și rău între America și forțele satanice, dar a făcut o analogie proastă, că nu știe tot despre ce e vorba. Cristos a spus că veți auzi de războaie dar să nu vă fie frică că nu va veni atunci sfârșitul. Deci atomică, nucleară, nu veți vedea. Or fi războaie pe ici pe colea și atât.”, mai punctează Gigi Becali.