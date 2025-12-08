Monden

Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat relația. Vacanța din Japonia, postată în online

Katy Perry și fostul prim-ministru canadian Justin Trudeau au confirmat public relația, după ce artista a postat pe Instagram mai multe fotografii și videoclipuri din vacanța petrecută împreună în Japonia.

Katy Perry și Justin Trudeau și-au confirmat public relația

Trudeau a fost văzut la unul dintre concertele cântăreței la începutul acestui an, fapt care a alimentat zvonurile despre o posibilă relație. Katy Perry se află în Japonia pentru turneul ei global „Lifetimes Tour”, iar cu această ocazie a publicat pe Instagram mai multe imagini însoțite de mesajul „Turneu în Tokyo și multe altele”.

Într-una dintre imagini, Katy Perry și Justin Trudeau apar zâmbind într-un selfie. Un alt videoclip îi surprinde în timp ce mănâncă sushi. Nici cântăreața, nici fostul premier canadian nu au comentat până acum relația.

La rândul său, Trudeau a distribuit o fotografie în care apare alături de Katy Perry, de fostul prim-ministru al Japoniei, Fumio Kishida, și de soția acestuia, Yuko. „Mă bucur să te revăd. Eu și Katy ne-am bucurat mult că am avut ocazia să stăm de vorbă cu tine și cu Yuko. Mulțumesc, Fumio, pentru prietenia ta și pentru angajamentul tău constant față de ordinea internațională bazată pe reguli și față de un viitor mai bun pentru toată lumea”, a scris acesta.

Vezi această postare pe Instagram

 

O postare distribuită de KATY PERRY (@katyperry)

Prima apariție publică a celor doi, la un eveniment din Paris

Luna trecută, cei doi păreau să își confirme relația după ce au fost fotografiați ținându-se de mână la un eveniment din Paris. Momentul a coincis cu aniversarea de 41 de ani a cântăreței și a părut să marcheze prima lor apariție publică drept cuplu.

Într-un concert susținut la Londra, când un fan a cerut-o în căsătorie, ea a glumit spunând: „Aș fi vrut să mă fi întrebat acum 48 de ore”, la doar câteva zile după apariția primelor imagini cu ea și Trudeau în mediul online.

Relațiile celor doi din trecut

Katy Perry a avut o relație de lungă durată cu actorul Orlando Bloom. Cei doi au o fiică și s-au despărțit acum câteva luni, după un deceniu petrecut împreună.

Justin Trudeau, prim-ministru al Canadei între 2015 și 2025, a fost căsătorit cu Sophie Grégoire timp de 18 ani. Cei doi s-au despărțit în vara lui 2023 și au trei copii împreună.

