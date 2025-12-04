O artistă din România, hărțuită de un milionar obsesiv. A cerut ordin de protecție

Artista Vasilica Tătaru, cunoscută pentru aparițiile sale pe TikTok și pe scenă, a ajuns în fața judecătorilor după ce un bărbat, care se autointitula „milionar, prieten cu politicieni și oameni din SRI”, a transformat-o într-o țintă a obsesiei sale.

Totul a pornit de la un mesaj aparent inocent de apreciere, care s-a transformat rapid în amenințări constante și urmărit obsesiv.

„Acest om prima dată mi-a scris pe 5 decembrie pe WhatsApp. Îmi spunea că sunt foarte frumoasă. În paralel, era activ pe TikTok, unde își spunea «Amazonul»”, a declarat artista în fața Judecătoriei Bacău.

Potrivit declarațiilor artistei, bărbatul îi scria de pe mai multe numere de telefon și, de fiecare dată când era blocat, revenea imediat cu altul. Contactele constante erau însoțite de mesaje prin care încerca să impresioneze, făcând referire la prietenii săi din SRI și la politicieni cunoscuți. În plus, îi promitea că va face multe pentru cariera sa, oferindu-i chiar și cadouri costisitoare.

„Mi-a spus că se învârte într-un cerc de oameni cu foarte mulți bani, că are prietenii în SRI, că se cunoaște cu politicieni precum doamna #####, doamna #####.”

Cazul a luat o turnură și mai tensionată când artista a primit colete misterioase trimise de bărbat, care conțineau parfumuri exotice. Avocatul artistei a explicat că pachetele erau trimise fără să se folosească adresa corectă și că unele detalii fuseseră obținute de bărbat din articole de presă.

„S-a trezit cu niște parfumuri acasă, un pachet pe care nu și-a scris domiciliu sau adresa, ci doar ###### #####, pe cutia respectivă, pe care i-a trimis-o la poștă; a insistat să meargă să o ridice pentru că adresa nu a fost una corectă”, a explicat avocatul.

Singura întâlnire dintre cei doi a avut loc pe 20 noiembrie 2025, într-un restaurant, când Vasilica Tătaru a încercat să clarifice că nu dorește nicio relație.

„Omule, putem să ne vedem, o să mă vezi și în carne și oase, ca să-ți mai zic odată că nu rezonez și nu am nimic pentru tine, absolut, pot să fac lucrul ăsta, ne întâlnim în buricul târgului”, a spus artista.

Însă, în ciuda refuzului său elegant, bărbatul a făcut două selfie-uri cu Vasilica, iar hărțuirea a continuat cu SMS-uri amenințătoare și comentarii pe TikTok, menționând constant unde se află artista și cu cine se întâlnește. Un moment deosebit de tensionat a fost atunci când aceasta a fost anunțată că bărbatul a așteptat-o patru ore la aeroport, cu flori și parfumuri.

„Ori de câte ori îl blocam, apărea pe TikTok și spunea: «Ești o proastă, cum aș putea eu să fiu cu tine?»”

Amenințările lui mergeau până la nivelul carierei artistei: „Eu pot pe tine să te distrug în 3 secunde”, i-ar fi transmis bărbatul, promițând în același timp cadouri extravagante, inclusiv o casă de 180.000 de euro și un Porsche.

„Am tras nădejde că acesta capitulează, dar a mers mai departe. Am mai avut un ordin emis pe 5 zile și s-a prelungit. El zicea că mă știe, că m-a văzut la spectacole. Era pus la punct cu toate informațiile. Mi-am pus credința în acest ordin de protecție. El zicea că venea la concerte, dar eu nu l-am văzut niciodată”, a spus ea pentru Cancan.

Judecătoria Bacău a emis, pe 2 decembrie, un ordin de protecție pe durata maximă legală de 12 luni, care include:

interdicția de a se apropia la mai puțin de 100 de metri;

interdicția de orice contact;

monitorizare electronică.

Dosarul va fi analizat în continuare de Parchet, în urma acestei decizii.