Cei doi magistrați de la Curtea de Apel Pitești care au decis majorarea pedepsei aplicate fostului ministru de Finanțe Daniel Chițoiu și trimiterea acestuia după gratii au fost sancționați disciplinar. Decizia a fost pronunțată joi de Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și vizează în mod direct modalitatea în care a fost soluționat dosarul în calea de atac a apelului, conform Mediafax.

În urma deliberărilor, judecătorul Ioan Fundătureanu a fost retrogradat din gradul profesional de curte de apel în cel de tribunal. În același timp, colegului său, Costin Andrei Stancu, i s-a aplicat o reducere a indemnizației lunare brute cu 10% pe o perioadă de un an. Sancțiunile au fost dispuse pentru abaterea disciplinară constând în exercitarea funcției cu rea-credință. Hotărârea nu este însă definitivă și a fost adoptată cu majoritate de voturi.

Opinia separată formulată în cadrul completului a fost în sensul respingerii acțiunii disciplinare ca fiind neîntemeiată. Magistrații sancționați au la dispoziție un termen de 15 zile pentru a formula recurs, calea de atac urmând să se judece la Completul de 5 judecători al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Fostul ministru Daniel Chițoiu a fost trimis în judecată sub acuzația de ucidere din culpă, ca urmare a unui grav accident rutier produs la data de 26 decembrie 2019 pe DN7, în județul Argeș. Potrivit anchetatorilor, autoturismul condus de acesta a pierdut controlul direcției, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune frontală cu o altă mașină, impact în urma căruia două persoane și-au pierdut viața.

În faza de fond a procesului, Judecătoria Pitești l-a condamnat pe acesta la o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendarea executării. Situația juridică s-a schimbat radical pe 8 ianuarie 2026, când completul format din Ioan Fundătureanu și Costin Andrei Stancu a admis apelul, a majorat pedeapsa la patru ani de închisoare și a dispus executarea acesteia în regim de detenție într-un penitenciar.

În motivarea hotărârii pronunțate în apel, cei doi judecători au invocat gradul ridicat de pericol social al faptei și lipsa unei atitudini de recunoaștere din partea inculpatului. Cu toate acestea, instanța de apel a mers mai departe și a inclus în argumentație aspecte legate de conduita adoptată pe parcursul primului proces atât de către inculpat, cât și de apărătorii acestuia, catalogând-o drept inacceptabilă.

Judecătorii au reținut în sarcina lui Daniel Chițoiu aspecte precum formularea unor cereri de recuzare a membrilor completului, notificarea Inspecției Judiciare de către avocați sau solicitarea unor probe medicale referitoare la starea de sănătate a victimelor. Argumentul instanței a fost că aceste demersuri ar fi generat presiuni asupra completului și ar fi condus la tergiversarea cercetării judecătorești, care durase aproape cinci ani la prima instanță.

În luna iunie 2026, Inspecția Judiciară a sesizat CSM în acest caz. Inspectorii au arătat că utilizarea conduitei avocaților drept criteriu pentru majorarea pedepsei reprezintă o adăugare nelegală la dispozițiile articolului 74 din Codul penal, normă care enumeră limitativ criteriile de individualizare a sancțiunilor penale.

Mai mult, s-a reținut că judecătorii au sancționat prin hotărâre exercitarea unor drepturi procesuale legitime. Astfel, prin translatarea răspunderii penale personale în funcție de acțiunile apărătorilor, magistrații ar fi adus atingere principiului unui proces echitabil.

Secția pentru judecători a concluzionat că nu a fost vorba despre o eroare de interpretare a legislației, ci despre o încălcare conștientă și flagrantă a principiilor fundamentale ale dreptului. Un argument suplimentar care a cântărit în stabilirea relei-credințe a fost acela că cei doi magistrați și-au susținut punctul de vedere și pe parcursul procedurii disciplinare.

Consiliul Superior al Magistraturii a subliniat în mod expres că demersul disciplinar nu a avut rolul de a analiza oportunitatea majorării pedepsei, temeinicia probatoriului administrat sau legalitatea soluției penale pronunțate, aspecte care intră exclusiv în competența instanțelor de judecată.

În paralel, Daniel Chițoiu a atacat decizia de condamnare prin formularea unui recurs în casație. Această cale extraordinară de atac a fost însă respinsă de Înalta Curte de Casație și Justiție, cu majoritate, la data de 2 iunie 2026.

Soluția de la instanța supremă a conținut și o opinie separată, exprimată de președinta completului, judecătoarea Lucia Rog, care s-a pronunțat pentru casarea hotărârii și rejudecarea cauzei la Curtea de Apel Pitești. Aceasta a motivat că instanțele anterioare nu au clarificat elementele concrete care i-au distras atenția șoferului, aspect esențial pentru verificarea legalității condamnării pentru forma agravată a infracțiunii reținute.