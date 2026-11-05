Măsurile de austeritate au fost contestate joi, 5 noiembrie, în fața Ministerului Finanțelor, la un protest organizat de Organizația de Tineret a Partidului Umanist Conservator Liberal, împreună cu organizația PUCL București. Reprezentanții formațiunii au acuzat că deciziile economice afectează nivelul de trai și reduc oportunitățile generațiilor tinere, potrivit unui comunicat de presă.

Reducerea fondului de burse, restrângerea facilităților de transport și presiunea economică asupra populației s-au aflat în centrul criticilor. Participanții au cerut ca redresarea economică să se bazeze pe investiții, reducerea risipei și sprijinirea antreprenorilor.

Alexandru Crișan, secretar general adjunct al PUCL, a criticat modul în care sunt fundamentate măsurile economice și a atras atenția asupra consecințelor sociale.

„Vedem cu toții astăzi ce înseamnă să iei măsuri economice doar cu niște tabele în față, fără nicio legătură cu realitatea economică. Iar cei care plătesc prețul măsurilor contabilicești sunt oamenii de rând, tineri, pensionari, categorii vulnerabile, tocmai cei care ar fi trebuit protejați”, a declarat acesta.

Anca Gadea, președintele organizației de tineret a PUCL București, a susținut că economiile obținute prin reducerea sprijinului pentru studenți nu justifică impactul asupra acestora.

„Putem spune fără echivoc că o parte dintre măsurile de austeritate au fost îndreptate direct împotriva tinerilor și a studenților. De la reducerea fondului de burse și până la tăierile facilităților de transport, toate aceste măsuri nu au însemnat o mare economie la buget, în schimb pentru tinerii din România au fost lovituri grele”, a afirmat Anca Gadea.

Organizatorii au avertizat că diminuarea oportunităților și creșterea presiunii financiare împiedică tinerii să își construiască perspective profesionale solide în România.

Liderul PUCL București, Daniel Florea, a cerut plecarea ministrului de Finanțe, contestând pregătirea acestuia pentru gestionarea portofoliului.

„Cred că ministrul de Finanțe, care nu are nici studii economice, ar trebui să plece acasă și să lase locul cuiva care știe ce trebuie de făcut. Nu te poți califica la locul de muncă, când în joc sunt veniturile a milioane de oameni. Pur și simplu ministrul își bate joc de oameni”, a declarat Daniel Florea, potrivit comunicatului.

PUCL susține că prioritățile redresării economice trebuie să fie utilizarea responsabilă a banilor publici, stimularea investițiilor și un cadru predictibil pentru mediul de afaceri. Reprezentanții partidului cer reducerea fiscalității excesive și protejarea antreprenorilor în fața potențialelor abuzuri.

Mesajul transmis prin protest este că ajustările bugetare trebuie să țină cont de capacitatea cetățenilor de a le suporta și de nevoia tinerilor de a avea un viitor în România.