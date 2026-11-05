Cum verifici dacă persoana care îți cere bani este cu adevărat avocat

Cetățenii care apelează la servicii juridice ar trebui să verifice dacă persoana care se prezintă drept avocat figurează în tabloul public al avocaților, spune Traian Briciu, președintele Uniunii Naționale a Barourilor din România. În podcastul „Contrapunct”, al Evenimentului Zilei, acesta a vorbit despre cazurile în care persoane s-ar fi prezentat drept avocați, au încasat bani, dar nu aveau această calitate profesională.

Adina Anghelescu l-a întrebat ce poate face un cetățean care apelează la un avocat fără notorietate sau la o persoană care susține că oferă servicii juridice. Traian Briciu a recunoscut că pentru oamenii obișnuiți verificarea nu este întotdeauna simplă.

„Cetățeanul de cele mai multe ori trebuie protejat el. E posibil ca unii să fie suficient de abili încât să știe ce să ceară, da, alți cetățeni s-ar putea să cadă pradă unei înșelătorii”, a spus acesta.

Recomandarea președintelui UNBR este verificarea identității celui care oferă serviciul.

„Normal, trebuie să știi în primul rând cine îți oferă serviciul juridic și să-l cauți pe tabloul avocaților, care este public”, a explicat Traian Briciu.

Problema devine însă mai complicată în cazul persoanelor care nu sunt familiarizate cu astfel de proceduri. Adina Anghelescu a dat exemplul unui cetățean din mediul rural care nu știe unde sau cum să facă verificarea. Traian Briciu a admis că în asemenea situații instituțiile trebuie să joace un rol de protecție.

„El nu va ști lucrurile astea și atunci revine rolul nostru, al parchetului și al altor instituții să-l protejeze”, a spus acesta.

Președintele UNBR a spus că există cazuri în care oameni ar fi plătit persoane care se prezentau drept avocați, deși nu aveau această calitate.

„Avem multe situații de persoane escrocate, adică persoane cărora li s-a spus că sunt avocați, bineînțeles că nu erau avocați, le-au luat bani”, a declarat Briciu.

Potrivit lui, problema nu se reduce la pierderea banilor. Victima nu beneficiază nici de garanțiile care vin odată cu serviciul prestat de un profesionist reglementat.

„În cele din urmă n-au avut nicio garanție legată de calitate și măcar de răspundere a celui care a făcut, și de secret profesional și așa mai departe”, a afirmat acesta.

Un risc suplimentar apare în mediul online. Traian Briciu spune că utilizatorul poate presupune că un site este legal doar pentru că este accesibil.

„Partea va crede... vă spun ce crede: crede că, dacă site-ul respectiv funcționează, presupune că e legal”, a explicat acesta.

Adina Anghelescu a ridicat și posibilitatea existenței unui site clonat.

„Poate fi și un site clonat”, a confirmat președintele UNBR.

Pentru cazurile în care în spatele unei platforme nu poate fi identificată persoana care oferă serviciul, Traian Briciu susține introducerea unei proceduri rapide.

„Pentru noi e foarte greu de identificat cine e în spate, nu avem instrumente contondente”, a spus acesta.

Procedura nu ar urma să fie decisă direct de UNBR.

„Trebuie o procedură ca, unu la mână, să se identifice cine este și, doi, o procedură urgentă de blocare — dar nu de către noi, Doamne ferește! E vorba de o decizie pe care o ia instanța”, a explicat Traian Traian Briciu.

Mesajul transmis cetățenilor este, astfel, să nu se bazeze doar pe prezentarea făcută de o persoană sau pe existența unui site, ci să verifice dacă profesionistul care le solicită bani are într-adevăr calitatea pe care o invocă.