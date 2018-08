Laurențiu Cazan: NOI DETALII despre FEMEIA JANDARM

Coordonatorul intervenției din Piața Victoriei, maiorul Laurențiu Cazan, a dat declarații referitoare la femeia jandarm agresată la mitingul din 10 august.





Laurențiu Cazan a explicat că femeia făcea parte din dispozitivul de rezervă care avea ca scop ajungerea în zona în care se aflau polițisti incercuiți de mai multe persoane agresive, iar aceasta nu iși amintește cum a căzut.

”A fost un apel cu referire la acțiuni de vandalism în zona Antima, am trimis efective, s-a comunicat că grupurile au plecat. Ulterior, am primit un alt apel în care se spunea că un magazin este vandalizat. Responsabilul Poliției a acționat în primul rand cu SIAS. Noi aveam aproape toate obiectivele în fața Guvernului. (...) Am fost informat de șeful Poliției că ei sunt încercuiți, mulțimea i-a încercuit. Am mers în zona din fața Guvernului unde aveam dispozitiv de rezervă, s-au dus jandarmi pentru a îi sprijini. Fata făcea parte din rezerva de intervenție trimisă spre Titulescu. (...)

Fata nu își mai aduce aminte de c e a căzut la un moment dat, nu știe dacă a fost lovită sau s-a împiedicat. Ea s-a dezechilibat, colegul ei s-a dus să o ridice. Colegii lor au realizat imediat, au făcut niște binoame, se apărau unul pe celalalt” a declarat Laurențiu Cazan pentru TVR, scrie stiripesurse.ro

