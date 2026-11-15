Membrii alianței indo-pacifice Quad – Statele Unite, Japonia, India și Australia – continuă să desfășoare exerciții navale anuale, însă absența implicării americane la cel mai înalt nivel ridică semne serioase de întrebare cu privire la viitorul acestui parteneriat. Atitudinea distantă a președintelui Donald Trump față de aliații din regiune a alimentat îndoielile privind angajamentul Washingtonului și creează o oportunitate strategică pentru Beijing, notează Politico.

Timp de doi ani, liderul de la Casa Albă s-a concentrat pe dispute comerciale, o diplomație rezervată și o apropiere de China, demersuri care au erodat coeziunea grupului format din cele patru state pentru a contracara ascensiunea Beijingului. Luni, în marja summitului ASEAN din Filipine, Donald Trump urmează să se întâlnească pentru prima dată în acest mandat cu liderii din Japonia, India și Australia. Reuniunea are loc într-un climat tensionat, partenerii Americii fiind nemulțumiți de ceea ce percep a fi o abordare disprețuitoare și un tratament inechitabil din partea administrației americane.

„Quad-ul este ţinut în viaţă artificial”, a declarat un diplomat asiatic din Washington, sub protecția anonimatului, având în vedere sensibilitatea subiectului. „Nu a murit încă, dar are nevoie de o conducere puternică”, a adăugat acesta.

O slăbire a blocului Quad reprezintă un câștig direct pentru China. Deși structura, înființată în urmă cu două decenii, a vizat inițial cooperarea în domenii precum schimbările climatice, sănătatea și dezvoltarea infrastructurii, în ultimii ani și-a extins agenda către securitatea regională, prin manevre comune ale forțelor navale și ale Gărzii de Coastă. Din acest motiv, Beijingul a catalogat alianța drept un „NATO indo-pacific”.

„Quad reprezintă o oportunitate de a face faţă colectiv Partidului Comunist Chinez, iar această oportunitate este ratată”, a declarat contraamiralul în rezervă Mark Montgomery, fost director de operațiuni al Comandamentului SUA pentru Pacific. „Tratamentul abuziv aplicat de Trump celor trei ţări a împiedicat orice progres în atragerea colectivă a Indiei către o participare mai directă în confruntarea cu agresiunea chineză în afara subcontinentului”, a explicat fostul oficial militar.

De cealaltă parte, Casa Albă respinge criticile și își apără bilanțul. „Nicio administraţie nu a făcut mai mult pentru a promova cooperarea în cadrul Quad decât administraţia Trump”, a afirmat purtătoarea de cuvânt Olivia Wales.

Abordarea actuală a lui Donald Trump contrastează puternic cu cea din primul său mandat. Creată în 2007, alianța a intrat rapid într-un con de umbră din cauza divergențelor interne și a temerilor de a nu provoca Beijingul. Trump a fost cel care a revitalizat formatul în 2017, ca răspuns la extinderea influenței economice, diplomatice și militare a Chinei în regiunea Indo-Pacific, deși nu a organizat la acea vreme un summit la nivel de șefi de stat.

Ulterior, fostul președinte Joe Biden a transformat grupul într-o prioritate, participând la șase reuniuni ale liderilor Quad – dintre care două în format virtual – și găzduind ultima întâlnire în Delaware, în anul 2024. În cel de-al doilea mandat, Donald Trump a preferat să delege gestionarea relațiilor cu acest bloc secretarului de stat Marco Rubio.

„Trump nu investeşte în aceste parteneriate aşa cum a făcut-o Biden. Şi în concordanţă cu acest lucru este faptul că Trump nu a văzut nicio valoare în organizarea unui summit al Quad” până în această lună, a declarat Arzan Tarapore, fost ofițer de legătură al Australiei pentru apărare în SUA în timpul administrației Obama. „Nu există acea presiune din partea Casei Albe pentru a promova Quad”, a subliniat acesta.

Scepticismul lui Trump față de organizațiile multilaterale a marcat întregul său al doilea mandat. Liderul american a retras Statele Unite din Organizația Mondială a Sănătății și din Convenția ONU privind schimbările climatice, a sprijinit inițiativele de slăbire a Curții Penale Internaționale și a amenințat în repetate rânduri cu retragerea din NATO. Deși nu a atacat public alianța Quad, dezinteresul său a generat îngrijorare în rândul partenerilor, chiar dacă proiectele la nivel tehnic au continuat.

Secretarul de stat Marco Rubio a convocat cinci reuniuni ale miniștrilor de externe din statele Quad, demersuri care au generat inițiative pentru securizarea lanțurilor energetice, modernizarea infrastructurii portuare din Fiji și integrarea sistemelor de supraveghere ale celor patru state. Potrivit lui Rubio, aceste întâlniri au transformat gruparea „dintr-un loc în care ne întâlnim doar pentru a discuta despre probleme într-un loc în care identificăm domenii în care să colaborăm”.

Cu toate acestea, entuziasmul partenerilor regionali este tot mai scăzut. „În ciuda eforturilor secretarului Rubio, ambiţia a scăzut considerabil în cadrul Quad-ului”, a precizat Nisha Biswal, fost secretar de stat adjunct pentru afaceri din Asia de Sud și Centrală în administrația Obama. „Există dorinţa de a menţine Quad-ul în viaţă, astfel încât acesta să poată fi, poate, reprioritizat pe viitor, dar nu neapărat pentru a depune un efort uriaş şi a manifesta o ambiţie deosebită în structura Quad-ului în acest moment”, a adăugat Biswal.

Lipsa implicării la nivel prezidențial riscă să blocheze extinderea alianței către o cooperare militară reală, exact în momentul în care India și Japonia se confruntă cu tensiuni tot mai acute la frontierele cu China.

„Dacă vrei ca Quad să fie mai mult decât un for de discuţii, ai nevoie de acel semnal din partea şefului”, avertizează Jonathan Czin, fost analist CIA pentru China, în prezent cercetător la Brookings Institution. „Beijingul nu vede în nimic mai mult decât în participarea SUA la nivel de şef de stat ca un semn că (SUA) se retrag din Quad”, explică expertul.

Relațiile economice au agravat și mai mult fisurile dintre aliați. Nemulțumirea Indiei față de eșecul unui acord comercial cu Washingtonul în 2025 – soldat cu impunerea unor tarife vamale de 50%, reduse ulterior la 18% în februarie – a dus la anularea summitului Quad programat la New Delhi. În paralel, Trump a condiționat reducerea taxelor pentru automobilele japoneze de investiții de 550 de miliarde de dolari în economia americană, o sumă ce depășește 10% din PIB-ul Japoniei din 2024. Nici Australia nu a fost ocolită, importurile sale fiind taxate cu 12,5%, în pofida unui acord de liber schimb anterior.

Pentru membrii Quad, „ofensivele tarifare şi comerciale lansate de preşedintele Trump şi de colaboratorii săi au fost foarte greu de înghiţit”, a concluzionat Jane Hardy, fostă șefă a biroului ambasadei Australiei pe lângă Congresul SUA.

Tensiunile s-au extins și în plan diplomatic. Președintele american a criticat public Australia pentru refuzul de a trimite nave militare în sprijinul operațiunilor americane din Strâmtoarea Ormuz și l-a pus într-o situație umilitoare pe ambasadorul australian la Washington, Kevin Rudd, în timpul unei întâlniri la Biroul Oval, episod care a dus la demiterea diplomatului în luna ianuarie.

Nici relația strânsă de odinioară dintre Donald Trump și premierul indian Narendra Modi nu a rezistat, încrederea New Delhi-ului în Washington fiind serios afectată de politicile administrației americane.

În același timp, reacția rezervată a Casei Albe față de presiunile economice exercitate de China asupra Japoniei a pus la încercare loialitatea Tokyo-ului. Pe parcursul ultimului an, sancțiunile impuse de Beijing au afectat turismul japonez, au restricționat exporturile de pământuri rare și au vizat zeci de companii nipone, fără ca președintele SUA să intervină public. „Trump a subminat Quad prin lipsa de sprijin acordat Japoniei în respingerea acestei presiuni”, a subliniat diplomatul asiatic citat anterior.

Tăcerea liderului de la Casa Albă „este o greşeală majoră”, consideră Nicholas Burns, fost ambasador al SUA în China în administrația Biden. „Dacă nu putem s-o susţinem în mod vocal pe prim-ministrul Japoniei şi pe guvernul său, atunci slăbim acea alianţă şi nu facem decât să le oferim un avantaj chinezilor, care urmăresc ceea ce spunem şi facem”, a avertizat diplomatul.

Nici Congresul american nu a rămas indiferent la această situație. „Împărtăşesc unele dintre îngrijorările celorlalte ţări membre ale Quad şi dezamăgirea lor” față de lipsa de implicare a președintelui, a declarat deputatul democrat Ami Bera, viitorul președinte al subcomisiei Camerei Reprezentanților pentru Asia de Est și Pacific.

Pe măsură ce mandatul lui Donald Trump intră în ultima sa etapă, guvernele din Tokyo, Canberra și New Delhi își îndreaptă deja atenția către viitorul lider de la Casa Albă. Potrivit lui Yuki Tatsumi, fost asistent special la Ambasada Japoniei din Washington, partenerii din Quad „păstrează speranţa că, poate, o nouă administraţie, fie ea republicană sau democrată, le va oferi ocazia de a revigora puţin (alianţa)”.

Până la o eventuală schimbare de viziune la Washington, statele Quad din regiunea Indo-Pacific își intensifică cooperarea bilaterală și încheie acorduri de securitate fără participarea Statelor Unite.

În luna septembrie, exercițiile militare comune dintre India și Japonia au marcat prima prezență a avioanelor de vânătoare japoneze în spațiul aerian indian de la cel de-Al Doilea Război Mondial. Anterior, în august, Tokyo și Canberra au semnat un acord prin care Japonia poate testa rachete hipersonice pe teritoriul Australiei, iar miniștrii apărării din Japonia, Australia și Indonezia au organizat o primă reuniune trilaterală dedicată cooperării militare.

„Niciunul dintre ceilalţi trei membri ai Quad nu ar face demersuri pentru a exclude în mod activ SUA, dar cu siguranţă caută în mod activ domenii în care pot colabora mai mult”, a explicat Yuki Tatsumi. „Ei ştiu că pot contracara potenţiala presiune economică din partea Chinei doar prin unirea forţelor”, a conchis expertul.