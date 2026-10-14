Republica Moldova. Şeful Bisericii ortodoxe ruse, patriarhul Kiril, l-a decorat cu o înaltă distincţie bisericescă pe un arhireu din Republica Moldova,care s-a rugat alături de preoţii care susţin războiul din Ucraina.

Este vorba despre arhiepiscopul de Edineț și Briceni, Nicodim, din cadrul Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului, aflată în subordinea Patriarhiei Ruse.

Nicodim a fost decorat de patriarhul rus Kiril cu Ordinul „Sfântul Serghie de la Radonej” de gradul II. Patriarhia rusă a comunicat că decorația a fost oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani a clericului.

Amintim că în luna februarie a anului curent şeful bisericii ruse l-a decorat pe Vadim Krasnoselski m liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, cu Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II.

Ceremonia de decorare a avut loc săptămâna trecută la o mănăstire de lângă Moscova. Înainte de a primi distincţia, arhiepiscopul de Edineț și Briceni a participat la o liturghie şi s-a rugat alături de clericii ruşi care susțin războiul lui Putin împotriva Ucrainei.

Evenimentul a generat reacții negative în spațiul public din Republica Moldova, având în vedere legăturile ierarhului cu Patriarhia Moscovei și faptul că acesta s-a rugat alături de preoți care susțin războiul din Ucraina.

Mitropolia Moldovei şi a Chişinăului, dar şi Episcopia de la Edineț au ţinut în secret decorarea lui Nicodim de către patriarhul Kiril. Informația a fost făcută publică de Patriarhia rusă, care a anunţat că arhiepiscopul de Edineț și Briceni a primit ordinul Cuviosului Serghie de Radonej, cu ocazia jubileului de 70 de ani.

Amintim că, după invazia rusă în Ucraina, Mitropolia Moldovei, a declarat în repetate rânduri că se roagă pentru pace, condamnând atrocitățile războiului. În același timp, însă, Mitropolitul Vladimir şi clericii săi merg regulat la Moscova.

Ioan Vulpe (PS Nicodim) a fost ales în calitate de episcop de Edineț și Briceni la sfârșitul anului 2010, la Moscova, în prezența patriarhului rus Kiril I, al mitropolitului Vladimir al Moldovei, dar și a unor episcopi din Republica Moldova și ierarhi din capitala rusă.

Până atunci, PS Nicodim a administrat spațiul clerical din Orhei, unde și în prezent oficiază slujbe la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din oraş.

Nicodim a fost subiect al mai multor anchete jurnalistice.