Patriarhul Kiril al Rusiei îşi decorează emisarii din Republica Moldova
- Julieta Savitchi
- 14 octombrie 2026, 20:05
Republica Moldova. Şeful Bisericii ortodoxe ruse, patriarhul Kiril, l-a decorat cu o înaltă distincţie bisericescă pe un arhireu din Republica Moldova,care s-a rugat alături de preoţii care susţin războiul din Ucraina.
Este vorba despre arhiepiscopul de Edineț și Briceni, Nicodim, din cadrul Mitropoliei Moldovei şi a Chişinăului, aflată în subordinea Patriarhiei Ruse.
Nicodim a fost decorat de patriarhul rus Kiril cu Ordinul „Sfântul Serghie de la Radonej” de gradul II. Patriarhia rusă a comunicat că decorația a fost oferită cu ocazia împlinirii vârstei de 70 de ani a clericului.
Amintim că în luna februarie a anului curent şeful bisericii ruse l-a decorat pe Vadim Krasnoselski m liderul regiunii separatiste din stânga Nistrului, cu Ordinul Bisericii Ortodoxe Ruse al binecredinciosului cneaz Daniil al Moscovei, gradul II.
Cum a fost decorat arhiepiscopul Nicodim
Ceremonia de decorare a avut loc săptămâna trecută la o mănăstire de lângă Moscova. Înainte de a primi distincţia, arhiepiscopul de Edineț și Briceni a participat la o liturghie şi s-a rugat alături de clericii ruşi care susțin războiul lui Putin împotriva Ucrainei.
Evenimentul a generat reacții negative în spațiul public din Republica Moldova, având în vedere legăturile ierarhului cu Patriarhia Moscovei și faptul că acesta s-a rugat alături de preoți care susțin războiul din Ucraina.
Decorarea lui Nicodim, ţinută în secret
Mitropolia Moldovei şi a Chişinăului, dar şi Episcopia de la Edineț au ţinut în secret decorarea lui Nicodim de către patriarhul Kiril. Informația a fost făcută publică de Patriarhia rusă, care a anunţat că arhiepiscopul de Edineț și Briceni a primit ordinul Cuviosului Serghie de Radonej, cu ocazia jubileului de 70 de ani.
Amintim că, după invazia rusă în Ucraina, Mitropolia Moldovei, a declarat în repetate rânduri că se roagă pentru pace, condamnând atrocitățile războiului. În același timp, însă, Mitropolitul Vladimir şi clericii săi merg regulat la Moscova.
Cine este arhiepiscopul Nicodim
Ioan Vulpe (PS Nicodim) a fost ales în calitate de episcop de Edineț și Briceni la sfârșitul anului 2010, la Moscova, în prezența patriarhului rus Kiril I, al mitropolitului Vladimir al Moldovei, dar și a unor episcopi din Republica Moldova și ierarhi din capitala rusă.
Până atunci, PS Nicodim a administrat spațiul clerical din Orhei, unde și în prezent oficiază slujbe la Catedrala „Sf. Irh. Nicolae” din oraş.
Nicodim a fost subiect al mai multor anchete jurnalistice.