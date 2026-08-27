Guvernul a aprobat joi, 27 august, modul în care vor fi distribuite cele 16,6 miliarde de euro disponibile României prin Instrumentul „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE). Ministerul Apărării Naționale va primi cea mai mare sumă, de peste 9,7 miliarde de euro. România a primit deja prima tranșă din acest program european.

Comisia Europeană a virat miercuri, 26 august, suma de 2,5 miliarde de euro, echivalentul a aproximativ 15% din alocarea totală.

Din totalul de 16,68 miliarde de euro destinat României prin SAFE, Ministerul Apărării Naționale va avea la dispoziție 9,7 miliarde de euro. Instituția a anunțat efectuarea primei plăți și a prezentat și proiectele pentru care sunt pregătite cheltuieli în perioada următoare.

„Ministerul Apărării Naționale salută efectuarea de către Comisia Europeană, la 26 august, a primei plăți către România în cadrul instrumentului „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), în valoare de 2,5 miliarde de euro. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro de care beneficiază România prin acest instrument.

Prefinanțarea marchează o nouă etapă în implementarea proiectelor asumate de România prin SAFE. La nivelul Ministerului Apărării Naționale, programele de înzestrare avute în vedere se derulează conform graficelor asumate. În lunile august și septembrie, MApN efectuează plăți de aproximativ 800 de milioane de euro pentru tehnică militară contractată și pentru dezvoltarea unor capacități de producție în România.

Plățile vizează, între altele, radare, elicoptere, muniții, nave de patrulare, mașini de luptă ale infanteriei, sisteme antidronă și sisteme de apărare antiaeriană.

Derularea acestor programe va permite accelerarea modernizării Armatei României și dezvoltarea unor capabilități avansate, concomitent cu creșterea capacității industriei naționale de apărare de a produce și integra tehnică militară în România”, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN), printr-un comunicat.

Repartizarea banilor din SAFE stabilește alocări pentru mai multe instituții care gestionează proiecte legate de apărare, securitate, ordine publică și infrastructură.

Fondurile sunt împărțite astfel:

Ministerul Apărării Naționale: 9,7 miliarde de euro;

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: 4,2 miliarde de euro;

Ministerul Afacerilor Interne: peste 2,1 miliarde de euro;

Serviciul Român de Informații: circa 501 milioane de euro;

Serviciul de Protecție și Pază: peste 68,1 milioane de euro;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: peste 38,5 milioane de euro;

Serviciul de Informații Externe: circa 32,3 milioane de euro;

Administrația Națională a Penitenciarelor: 33,2 milioane de euro.

Fondurile europene vor putea fi utilizate exclusiv pentru proiectele incluse în Planul de investiții pentru industria europeană de apărare. România are în acest plan 35 de proiecte.

Cea mai mare parte a banilor, aproximativ 75%, este destinată echipamentelor militare, ordinii publice și apărării civile. Un sfert din fonduri, respectiv aproximativ 25%, este rezervat infrastructurii rutiere de interes național.

Prin aceste investiții, autoritățile urmăresc atât dezvoltarea capacităților de apărare ale României, cât și consolidarea industriei naționale și îmbunătățirea infrastructurii considerate importante pentru securitatea țării.

Prima plată din cadrul SAFE a ajuns în România miercuri, 26 august. Cele 2,5 miliarde de euro reprezintă aproximativ 15% din suma totală de 16,68 miliarde de euro alocată țării.

Banii reprezintă o prefinanțare pentru proiectele asumate de România, iar autoritățile urmează să utilizeze fondurile în funcție de planurile de investiții aprobate.