România a primit prima tranșă în valoare de 2,5 miliarde de euro din cadrul Programului SAFE, potrivit unui anunț oficial transmis de Guvern. Fondurile reprezintă prefinanțarea din fondul european destinat sprijinirii investițiilor în apărare și infrastructură strategică.

Banii vor fi direcționați către sprijinirea producției naționale și către contractele destinate companiilor românești din domeniu.

Suma intrată în conturile statului reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro de care beneficiază țara noastră prin acest mecanism european.

„Prima tranşă în valoare de 2,5 miliarde de euro din Programul SAFE a intrat astăzi în conturile României. Suma reprezintă 15% din alocarea totală de 16,68 miliarde de euro pentru apărare şi infrastructură strategică de care beneficiază ţara noastră prin instrumentul de apărare Acţiunea pentru securitatea Europei (SAFE). Prefinanţarea va fi utilizată pentru a începe construcţia capacităţilor care vor produce în România sau pentru a asigura comenzile pentru furnizorii români”, a transmis Guvernul.

Reprezentanții Executivului au precizat că plata acestei tranșe s-a efectuat după parcurgerea tuturor etapelor procedurale impuse de Comisia Europeană. Viitoarele viramente vor fi realizate treptat, pe măsură ce România își îndeplinește obiectivele stabilite.

Mecanismul european oferă României una dintre cele mai mari alocări financiare din cadrul Uniunii Europene. Planul național include fonduri semnificative atât pentru rețeaua de transport, cât și pentru industria de apărare.

„Prin Instrumentul SAFE, ţara noastră are acces la o finanţare europeană de 16,68 miliarde euro, a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană în cadrul acestui mecanism. Potrivit planului transmis Comisiei Europene de către România, alocarea include aproximativ 4,2 miliarde euro pentru infrastructura de transport rutier de interes naţional, diferenţa fiind destinată proiectelor de înzestrare şi infrastructură din zona de apărare şi securitate. Fiecare tranşă, inclusiv prefinanţarea, va avea o maturitate de 45 de ani, cu o perioadă de graţie de 10 ani”, a arătat Executivul.

Mecanismul SAFE dispune de un buget total la nivel european de 150 de miliarde de euro. Acesta funcționează ca un instrument de împrumut acordat statelor membre UE pentru derularea proiectelor prioritare în domeniul securității și infrastructurii critice.