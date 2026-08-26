Camera Deputaților a corectat legea incompatibilităților

Plenul Camerei Deputaților a adoptat, miercuri, o modificare legislativă menită să elimine problema incompatibilităților care ar fi putut afecta mandatele a mii de consilieri locali și județeni. Amendamentul a fost inițiat de PSD și a primit 187 de voturi „pentru”, 36 „împotrivă” și 59 de abțineri, în timp ce un deputat nu a votat.

Pentru a intra în vigoare, modificarea trebuie aprobată și de Senat, care este for decizional.

Amendamentul stabilește că situațiile apărute între momentul intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 și data intrării în vigoare a noilor prevederi nu vor fi considerate incompatibilități sau conflicte de interese și nu vor genera răspunderea juridică aferentă.

Potrivit textului adoptat, „situaţiile intervenite în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2026 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ şi data intrării în vigoare a prezentei legi, care, potrivit dispoziţiilor art.550 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 165/2026, ar fi fost de natură să genereze o stare de incompatibilitate sau un conflict de interese, după caz, nu constituie incompatibilităţi sau conflict de interese, după caz, şi nu atrag răspunderea juridică aferentă acestora”.

Deputatul Victor Ponta a susținut modificarea și a afirmat că Parlamentul este nevoit să repare o eroare legislativă produsă prin adoptarea inițială a actului normativ.

„Dar de ce am făcut? Pentru că, şi sunt unul dintre cei mai vechi deputaţi, este prima dată când nu ai un guvern care să elaboreze legi şi care să răspundă pentru ceea ce elaborează. Proiectul de lege a venit de la guvern. Este vina noastră că l-am votat, presupunând că cei de la guvern ştiu ce scria acolo. Dar atâta timp cât nu o să avem un guvern responsabil, în care cineva, prim-ministru, ministru, secretar de stat, secretar general, să răspundă pentru asemenea aberaţii, o să ne facem toţi de râs, o să votăm ceva după care tot noi reparăm după trei săptămâni şi punem în situaţia ca oameni competenţi, consilieri judeţeni, consilieri locali, să aştepte ca noi să reparăm tot ceea ce noi am stricat”, a spus Ponta.

Potrivit acestuia, problema îi vizează pe consilieri județeni și locali care ar fi ajuns în incompatibilitate ca urmare a modificărilor legislative adoptate anterior.