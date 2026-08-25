Fostul premier și președinte PSD Victor Ponta, în prezent deputat din grupul Uniți pentru România, a avut o reacție violentă la scrisoarea deschisă a liderilor PPE și Renew Europe, care i-au cerut președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, să să condiționeze plata banilor din PNRR de respectarea principiilor statului de drept, cu referire la modificările aduse legislației privind integritatea în funcție.

Fostul premier afirmă că „stăpânii” lui Dominic Fritz au „ieșit la luptă pe față” pentru a-l apăra pe politicianul român.

„Hai că au ieșit STĂPÂNII lui Fritz și ai USR la luptă pe față! Când este vorba despre Gauleiterul Fritz și despre Sturmbannführerii din USR, nu se mai prefac că le pasă de statul de drept, de regulile europene și de toate celelalte ipocrizii și minciuni pe care le folosesc pentru a prosti „focile europene”. Acum vin direct cu pumnul și bâta peste noi!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.

Fostul lider al PSD spune că nu mai există în România nimeni care să aibă curajul de a-i înfrunta pe liderii celor două partide europene după acest gest politic.

„Dar o fac pentru ca le permitem noi! Si pentru ca nimeni din Romania nu are demnitate si curaj sa il intrebe pe Manfred Weber:

1. Ce politician din Germania condamnat de o instanta de judecata mai este in functie? 2. Cine din Europa si-ar permite sa conteste o decizie a Curtii Constitutionale a Germaniei 3. Ce lider politic roman a criticat vreodata o lege adoptata de Bundestag

Dar nu mai e nimeni in Romania care sa aiba demnitate si curaj! Asa ca bagam capul in pamant si lasam Propaganda spaguita sa laude modul in care suntem tratati!”, mai scrie fostul premier.

„Gata: cum își permit nenorociții aceia de români să se ia de oamenii lor?! Păi, Fritz și USR le dau miliarde de euro celor de la Rheinmetall, le dau bani pentru Ucraina și urmează să le dea companiile din energie. Ce le pasă lor de legile și de hotărârile judecătorești din România? Vax albina!

Ce contează Nicușor Dan? Ce contează PNL și UDMR, care sunt membre ale PPE, dar au votat legea ANI? Ce contează că nimeni nu ar îndrăzni să spună în Germania că un politician condamnat de un judecător trebuie să rămână în funcție?

Este ceva clasic în istorie: noi suntem colonia lor și nu avem voie să ne atingem de cei trimiși de ei să ne spolieze, pentru că suntem imediat sancționați „cu fermitate”!

Poate că acum înțelegeți cu toții cum a câștigat Klaus Iohannis alegerile din 2014, tocmai când România devenea independentă economic și politic. Și poate că acum ne ajung atâta umilință și atâta jaf și îi izgonim pe toți „arendașii” care ne spoliază sub protecția stăpânilor lor de la Bruxelles!”, a încheiat fostul președinte PSD.