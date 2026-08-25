România riscă să nu primească o tranșă de 770 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după ce Partidul Popular European și Renew Europe au cerut Comisiei Europene să condiționeze plata banilor de respectarea principiilor statului de drept.

Solicitarea a fost transmisă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de Manfred Weber, președintele PPE, și Valérie Hayer, lidera Renew Europe. Cei doi invocă modificările aduse legislației privind integritatea în funcție, care ar putea afecta mandatul primarului Timișoareippe și liderului USR, Dominic Fritz.

Într-o scrisoare datată 24 august, Weber și Hayer îi cer șefei Comisiei Europene să transmită clar că cei 770 de milioane de euro nu ar trebui eliberați dacă reformele asumate de România nu respectă principiile statului de drept și legislația europeană.

Cei doi lideri europeni susțin că Parlamentul României a adoptat o prevedere care afectează în mod direct situația unui anumit ales local, Dominic Fritz, ceea ce, în opinia lor, ridică întrebări privind caracterul general al legislației.

Valérie Hayer a declarat că „banii contribuabililor europeni nu trebuie să devină niciodată un cec în alb pentru jocuri de putere politică”, potrivit relatărilor preluate de presa română.

La rândul său, Manfred Weber a afirmat că, dacă legislația este concepută pentru eliminarea unui adversar politic și fondurile europene sunt folosite ca instrument de presiune pentru adoptarea acesteia, situația devine o problemă de stat de drept.

Disputa este legată de modificările aduse Legii integrității. Potrivit informațiilor și preluate de publicațiile din România, amendamentul a fost introdus de PSD, cu sprijinul AUR, și ar putea avea consecințe asupra posibilității lui Dominic Fritz de a-și exercita în continuare funcția de primar al Timișoarei, în contextul unui caz mai vechi de conflict de interese.

Weber și Hayer susțin că aplicarea retroactivă a unor astfel de prevederi ar putea intra în conflict cu principiile securității juridice și ale neretroactivității legii. În scrisoarea lor, cei doi invocă și legislația europeană, având în vedere că Dominic Fritz este cetățean german ales într-o funcție publică în România.

Suma de 770 de milioane de euro este legată de jaloanele și reformele asumate de România prin mecanismul european de redresare și reziliență. Accesarea banilor depinde de îndeplinirea condițiilor stabilite împreună cu Comisia Europeană.

În scrisoarea trimisă Ursulei von der Leyen, liderii PPE și Renew susțin că respectarea statului de drept trebuie să fie o condiție esențială pentru accesarea fondurilor europene. Ei cer Comisiei Europene să transmită un semnal înainte ca procedura legislativă din România să fie finalizată.

Demersul are loc într-un moment sensibil pentru România, deoarece termenul indicat pentru finalizarea unor reforme necesare accesării fondurilor este 31 august. La mijlocul lunii august, președintele Nicușor Dan a discutat cu liderii politici și reprezentanții Guvernului despre stadiul implementării PNRR.