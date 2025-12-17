Schimbări de direcție în politicile UE. PPE își impune agenda în Comisie și Parlament

Partidul Popular European (PPE) a înregistrat în ultima săptămână mai multe progrese politice la nivelul Uniunii Europene, pe fondul unei coordonări strânse între liderii săi germani.

Președintele PPE, Manfred Weber, și cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, au evidențiat public rezultatele obținute, în contextul în care formațiunea de centru-dreapta deține o poziție dominantă în principalele instituții europene: Comisia Europeană, Parlamentul European și Consiliul UE.

Avându-l pe Manfred Weber drept aliat apropiat la Bruxelles, Friedrich Merz a utilizat influența PPE pentru a promova o serie de măsuri care vizează dereglementarea și ajustarea politicilor existente.

Printre acestea se numără modificarea regulilor privind lanțurile de aprovizionare ecologice, relaxarea normelor anti-defrișare, extinderea posibilităților de deportare a migranților către state terțe și revizuirea interdicției privind motoarele cu combustie internă.

Cancelarul german a prezentat aceste evoluții drept rezultate concrete ale agendei sale politice interne, axate pe reducerea birocrației și sprijinirea mediului de afaceri.

„Este bine că, în urma semnalului clar transmis de guvernul federal, Comisia deschide acum reglementarea din sectorul auto”, a declarat Friedrich Merz pentru publicația Bild.

La rândul său, Manfred Weber a afirmat că aceste decizii sunt rezultatul unor discuții prelungite cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care face parte, de asemenea, din PPE.

Parteneriatul dintre cei doi lideri germani a fost consolidat la summitul liderilor PPE desfășurat în luna ianuarie la Berlin.

În cadrul reuniunii, Friedrich Merz a subliniat relațiile sale cu lideri importanți ai centrului-dreapta european, în timp ce Manfred Weber a demonstrat influența sa în partid prin prezența mai multor șefi de guvern la eveniment.

Weber a declarat că direcția actuală a PPE urmărește să răspundă preocupărilor alegătorilor europeni.

„Planul și ambițiile mele ca lider al PPE au fost clare: vreau să opresc populismul în Europa… vreau să elimin motivele și punctele de atac ale populiștilor împotriva Europei”, a spus acesta într-o conferință de presă.

Una dintre cele mai importante inițiative susținute de PPE este propunerea Comisiei Europene de a modifica ținta de reducere a emisiilor pentru producătorii auto, de la 100% la 90%, ceea ce echivalează cu o revizuire a interdicției de facto privind motoarele cu combustie.

Anunțarea publică anticipată a acestei măsuri de către Weber și Merz a generat reacții din partea grupurilor liberale și de centru-stânga. Lidera Renew Europe, Valérie Hayer, a declarat că „faptul că se merge în presă și se proclamă o victorie înainte ca aceasta să fie decisă în colegiul Comisiei este inacceptabil”.

În timp ce la Berlin Merz continuă cooperarea cu social-democrații și exclude colaborarea cu formațiuni de extremă dreapta, la Bruxelles PPE a susținut unele inițiative cu sprijinul partidelor din dreapta spectrului politic.

Socialiștii și liberalii au acuzat PPE că a renunțat la negocierile tradiționale cu aliații centriști.

Lidera grupului S&D, Iratxe García, a afirmat:

„Nu ne cereți să garantăm stabilitatea instituțională în Europa, dar apoi să negociați politicile cu alții”. Ea a mai declarat că actuala Comisie „preia” direcții de dereglementare similare agendei administrației americane.

În același timp, reprezentanți ai grupurilor ECR și Patrioții pentru Europa au susținut că PPE a adoptat poziții promovate anterior de ei. Patryk Jaki, co-președinte al ECR, a declarat:

„Suntem bucuroși că influența noastră crește, nu pentru că suntem ECR, ci pentru că am avut dreptate de la început”.

În pofida acestor divergențe, liderii Renew Europe și S&D au precizat că rămân deschiși colaborării cu PPE în dosarele unde există puncte comune.