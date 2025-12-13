International

Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru fortificarea frontierei estice

Comentează știrea
Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru fortificarea frontierei estice Sursă foto: Dreamstime
Din cuprinsul articolului

Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a sprijini implementarea unui proiect de fortificare a frontierei estice, ca răspuns la îngrijorările crescânde legate de ameninţarea Rusiei, potrivit Le Figaro.

Polonia, susţinătoare ferventă a Ucrainei în conflictul cu Moscova, a anunţat încă din luna mai intenţia de a consolida o porţiune extinsă a frontierei cu Belarus şi cu enclava rusă Kaliningrad.

Ce vor face soldații germani în Polonia

Conform unui purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, sarcina principală a militarilor germani va consta în „activităţi de geniu”. Acestea ar putea include construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc.

Granița poloneză

Granița poloneză. Foto: X/Donald Tusk

„Sprijinul acordat de soldaţii germani în cadrul acestei operaţiuni se limitează la aceste activităţi de geniu”, a precizat oficialul, estimând că participarea militarilor va fi la un „număr mediu de două cifre”, adică aproximativ cincizeci de persoane.

Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta Bucureşti - Kiev
Alertă cu bombă în trenul de pe ruta Bucureşti - Kiev

Misiunea este planificată să se desfăşoare din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârşitul anului 2027. Purtătorul de cuvânt a a mai spus că aprobarea Parlamentului german nu este necesară pentru această desfăşurare, deoarece „nu există un pericol imediat pentru soldaţi legat de conflicte militare”. În mod normal, Parlamentul trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate germane în străinătate, cu excepţia situaţiilor excepţionale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

17:14 - Vizita lui Messi în India a generat o revoltă în stadion. A fost necesară evacuarea fotbalistului
17:05 - Țările unde prostituția este legală. Din culisele acestei industrii
16:52 - Moartea Rodicăi Stănoiu, investigată de procurori. S-au cerut documentele medicale de la două spitale
16:43 - Pericolul care îl pândește pe Putin în 2026. Predicții pesimiste pentru Rusia
16:35 - Virusul sincițial respirator. Simptome care pot fi confundate cu gripa
16:28 - Redeschidere istorică la Tripoli. Castelul Roșu dezvăluie comorile Libiei

HAI România!

S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
S-a sfârșit prietenia transatlantică? Cum rescrie Trump rolul Americii în lume
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
Reîncepe Festivalul Cătușelor. Rețeaua lui Coldea contraatacă
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.
România în comă. Între psihanaliză și spovedanie.

Proiecte speciale