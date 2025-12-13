Germania va trimite soldaţi în Polonia pentru fortificarea frontierei estice

Din cuprinsul articolului Ce vor face soldații germani în Polonia

Germania a anunţat că va trimite un grup de soldaţi în Polonia pentru a sprijini implementarea unui proiect de fortificare a frontierei estice, ca răspuns la îngrijorările crescânde legate de ameninţarea Rusiei, potrivit Le Figaro.

Polonia, susţinătoare ferventă a Ucrainei în conflictul cu Moscova, a anunţat încă din luna mai intenţia de a consolida o porţiune extinsă a frontierei cu Belarus şi cu enclava rusă Kaliningrad.

Conform unui purtător de cuvânt al Ministerului german al Apărării, sarcina principală a militarilor germani va consta în „activităţi de geniu”. Acestea ar putea include construirea de fortificaţii, săparea de tranşee, instalarea de sârmă ghimpată sau ridicarea de bariere antitanc.

„Sprijinul acordat de soldaţii germani în cadrul acestei operaţiuni se limitează la aceste activităţi de geniu”, a precizat oficialul, estimând că participarea militarilor va fi la un „număr mediu de două cifre”, adică aproximativ cincizeci de persoane.

Misiunea este planificată să se desfăşoare din al doilea trimestru al anului 2026 până la sfârşitul anului 2027. Purtătorul de cuvânt a a mai spus că aprobarea Parlamentului german nu este necesară pentru această desfăşurare, deoarece „nu există un pericol imediat pentru soldaţi legat de conflicte militare”. În mod normal, Parlamentul trebuie să aprobe desfăşurarea forţelor armate germane în străinătate, cu excepţia situaţiilor excepţionale.