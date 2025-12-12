Bruxelles-ul ia măsuri radicale. Activele Moscovei rămân blocate pentru ani de zile

Uniunea Europeană se pregatea să adopte o decizie privind înghețarea pe termen nelimitat a activelor Băncii Centrale a Rusiei aflate în Europa, măsură menită să elimine un obstacol major în utilizarea acestor sume pentru sprijinirea Ucrainei în contextul invaziei lansate de Moscova, potrivit Reuters.

Conform datelor prezentate, statele membre urmau să aprobe, un plan de menținere a blocării a 210 miliarde de euro, atât timp cât va fi necesar pentru a preveni perturbări economice semnificative în Uniune.

Conform procedurilor europene, majoritatea calificată necesită sprijinul a cel puțin 15 din cele 27 de state membre, reprezentând 65% din populația UE.

Noul cadru propus va menține înghețarea activelor „până când nu va mai exista o amenințare imediată la adresa intereselor economice ale Uniunii”, înlocuind sistemul actual în care măsura trebuie reînnoită la fiecare șase luni prin unanimitate.

Oficialii europeni au indicat că modificarea ar elimina riscul ca unele state membre, precum Ungaria sau Slovacia, să blocheze prelungirea măsurii, ceea ce ar putea conduce la returnarea activelor către Rusia.

Măsura este strâns legată de eforturile UE de a convinge Belgia să sprijine folosirea activelor înghețate pentru un împrumut de până la 165 miliarde de euro destinat Ucrainei pentru anii 2026 și 2027, acoperind nevoile militare și bugetare.

Conform informațiilor prezentate, împrumutul ar urma să fie rambursat de Ucraina doar după achitarea despăgubirilor de război de către Rusia, ceea ce ar transforma sprijinul într-un avans al viitoarelor reparații.

Surse diplomatice europene au precizat că Germania nu vede o alternativă la acest mecanism și că discuțiile urmează să fie finalizate la summitul UE programat pe 18 decembrie.

În același context, Germania ar urma să contribuie cu garanții în valoare de 50 miliarde de euro, din totalul de 210 miliarde necesar pentru protejarea Belgiei în cazul unor eventuale litigii cu Rusia.

Unul dintre oficialii citați în discuții a declarat că un eventual eșec la summit ar „trimite un semnal dezastruos către Ucraina”, precizând că o astfel de situație ar reprezenta „un eșec al Europei”.

Ministrul de finanțe al Danemarcei, Stephanie Lose, a afirmat că „unele îngrijorări” mai trebuie clarificate, dar și-a exprimat speranța că drumul către o decizie ar putea fi deschis în cadrul reuniunii Consiliului European.

Premierul ungar Viktor Orban a transmis într-o postare pe Facebook că măsura UE ar „cauza daune ireparabile Uniunii”. „Ungaria protestează împotriva acestei decizii și va face tot ceea ce poate pentru a restabili o situație legală”, a scris acesta.

Banca Centrală a Rusiei a reacționat afirmând că planurile UE privind utilizarea activelor sunt ilegale, precizând că își rezervă dreptul de a folosi toate mijloacele disponibile pentru a-și proteja interesele.

Instituția a anunțat de asemenea că a dat în judecată depozitarul central de valori mobiliare Euroclear, cu sediul la Bruxelles, în legătură cu „acțiuni dăunătoare” care ar afecta capacitatea Băncii Centrale de a dispune de fonduri și titluri.

Euroclear este deja vizată de procese în instanțele din Moscova din 2022, când activele rusești au fost înghețate ca răspuns la invazia Ucrainei.