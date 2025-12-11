Mark Rutte avertizează Europa: Rusia ne vizează deja

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a lansat un avertisment dur în deschiderea discursului său la Conferința de Securitate de la München (MSC) din Berlin, potrivit The Guardian.

„Sunt aici astăzi să vă spun unde se află NATO și ce trebuie să facem pentru a opri un război înainte să înceapă. Și pentru asta, trebuie să fim foarte clari în privința amenințării: suntem următoarea țintă a Rusiei și ne aflăm deja în pericol”, a declarat Rutte.

Evenimentul a avut loc la Reprezentanța Statului Bavaria, unde Rutte a subliniat necesitatea creșterii rapide a cheltuielilor și producției de apărare în rândul aliaților.

„Mă tem că prea mulți sunt liniștiți și complacenți. Prea mulți nu simt urgența. Și prea mulți cred că timpul lucrează în favoarea noastră. Nu este așa. Momentul pentru acțiune este acum.

Cheltuielile și producția de apărare ale aliaților trebuie să crească rapid. Forțele noastre armate trebuie să aibă ceea ce le este necesar pentru a ne proteja”, a precizat acesta.

Rutte a subliniat comportamentul tot mai agresiv al Rusiei față de NATO și Ucraina.

„Rusia a devenit și mai îndrăzneață, iresponsabilă și nemiloasă față de NATO și față de Ucraina”, a afirmat secretarul general.

Într-o analogie istorică, el a amintit de avertismentul președintelui Reagan în timpul Războiului Rece referitor la „impulsurile agresive ale unui imperiu rău”, comparând situația cu politica expansionistă a președintelui rus Vladimir Putin.

În discursul său, Rutte a mai menționat că „în viziunea sa distorsionată asupra istoriei, Putin crede că libertatea noastră îi amenință controlul absolut asupra puterii și că noi vrem să distrugem Rusia”.

De asemenea, el a punctat rolul Chinei, considerând-o „linia de salvare” a Rusiei, sprijinită de Coreea de Nord și Iran.

The 20 points for ending the war form a fundamental document. We are actively working on the key steps – they must be doable. From this fundamental document, we are developing at least two additional ones. The first is on security – regarding security guarantees with the United… pic.twitter.com/uQVG4myA6Z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 10, 2025

Rutte a lăudat, de asemenea, eforturile fostului președinte american Donald Trump, menționând că „el este singurul care îl poate aduce pe Putin la masa negocierilor”.

În acest context, secretarul general al NATO a declarat:

„Să-l punem pe Putin la încercare. Să vedem dacă vrea cu adevărat pace sau dacă preferă ca uciderea să continue”.

În paralel, o nouă convorbire a „Coaliției celor dispuși” urmează să aibă loc joi, cu participarea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, a prim-ministrului britanic Keir Starmer, a președintelui francez Emmanuel Macron, a cancelarului german Friedrich Merz și a altor lideri susținători ai Ucrainei.

Această întâlnire vine într-un moment delicat, în contextul în care Donald Trump și-a exprimat nerăbdarea față de aliații europeni, în timp ce administrația americană încearcă să faciliteze un acord de pace. Zelenski urma să transmită o versiune revizuită a planului de pace negocitorilor americani.

Președintele ucrainean a subliniat pe platforma X importanța soluționării conflictului:

„Credem că pacea nu are alternativă și întrebările cheie sunt cum să obligăm Rusia să oprească uciderile și ce măsuri vor descuraja Rusia să lanseze o a treia invazie”.