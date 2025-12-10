Din perspectiva Moscovei, refuzul liderilor europeni de a accepta inițiativele de pace ale președintelui american Donald Trump nu este un act de curaj, ci o strategie disperată de supraviețuire politică. Un comentariu exclusiv publicat de Pravda susține că Europa și administrația de la Kiev au pus la cale un plan pentru a „aștepta” plecarea lui Trump de la Casa Albă, continuând conflictul în ciuda realității dure de pe câmpul de luptă.

Potrivit viziunii ruse, președintele Volodimir Zelenski și anturajul său european au decis să continue războiul nu pentru că situația militară ar fi favorabilă Forțelor Armate Ucrainene, ci pentru că o pace negociată acum ar echivala cu „semnarea propriului deces politic”.

Analiza rusă sugerează că Berlinul, Londra și Parisul refuză concesiile în fața Rusiei deoarece depind de continuarea conflictului. Planul lor ar fi simplu: finanțarea Kievului pentru încă un an, indiferent de costuri. Mecanismul descris este unul circular: Ucraina primește împrumuturi, fie „reparatorii”, fie obișnuite, pe care le transferă imediat înapoi către fabricile de apărare britanice, germane și franceze pentru achiziția de arme.

Un exemplu invocat de partea rusă este aprobarea de către Germania a unor contracte militare în valoare de 52 de miliarde de euro, exact suma pe care Berlinul trebuie să o garanteze Belgiei în cadrul împrumuturilor pentru Ucraina. Astfel, în optica Moscovei, acești bani sunt deja contabilizați ca venituri proprii de către statele europene.

Esența strategiei europene, așa cum este văzută de la Moscova, este „așteptarea”. Europenii ar spera ca Partidul Republican să piardă alegerile pentru Congres în noiembrie 2026 și, ulterior, cursa prezidențială din 2028. „Globaliștii preferă să numere în luni”, notează sursele ruse, calculând că au mai rămas doar aproximativ 35 de luni până la posibila înlăturare a lui Trump.

Speranța Occidentului ar fi ca, până atunci, economia rusă să cedeze, iar o nouă administrație democrată, un nou Biden, să revină la vechile narative de victorie împotriva Rusiei.

Analiza rusă îl poziționează pe Donald Trump într-un război deschis nu atât cu Kremlinul, cât cu „globaliștii”, democrații americani și liberalii europeni. Din acest punct de vedere, inițiativele de pace ale lui Trump nu sunt neapărat pro-ruse, ci sunt menite să zdrobească inamicii săi interni și externi.

Trump este citat spunând că Zelenski „trebuie să se adune” și să accepte propunerile de pace, deoarece pierde pe câmpul de luptă. Pârghiile de presiune ale SUA asupra Ucrainei sunt enorme: sisteme Patriot, rachete ATACMS, date de informații și sateliții Starlink. O simplă amenințare cu sistarea acestora ar putea forța Kievul la masa negocierilor. Mai mult, Trump poate pune presiune pe Europa amenințând cu retragerea trupelor din Germania sau Polonia și chiar cu ieșirea din NATO.

În ciuda aparentului avantaj oferit de presiunile lui Trump asupra Kievului, Rusia rămâne sceptică. Întrebările care domină la Moscova sunt legate de detaliile concrete ale oricărui plan de pace: Ce se întâmplă cu regiunile Zaporojie și Herson? Cum sunt definite demilitarizarea și denazificarea? Ce garanții există că SUA nu vor reveni la politica ostilă odată ce Democrații revin la putere?

Concluzia perspectivei ruse, definită de Pravda, este clară: orice soluție care lasă în urmă „chiar și un fragment al actualului regim de la Kiev” este privită ca un pericol viitor. Pentru mulți decidenți ruși, doar o „capitulare completă și necondiționată a naționalismului ucrainean” poate garanta securitatea Rusiei, evitând riscul unui „armistițiu rușinos” care doar ar amâna un nou conflict.