Raul Popa, fostă ispită în trei sezoane ale emisiunii „Insula Iubirii”, a vorbit despre modul în care sunt realizate filmările în Thailanda. El spune că participanții sunt urmăriți permanent de zeci de camere și microfoane, iar episoadele difuzate sunt construite ulterior din mii de ore de material.

Raul Popa a participat la „Insula Iubirii” în sezoanele 1, 2 și 4 și spune că experiența acumulată în cadrul show-ului i-a permis să vadă direct cum funcționează o producție de asemenea dimensiuni. După ce a observat în mediul online numeroase comentarii potrivit cărora anumite momente din emisiune ar fi regizate, fostul participant a explicat cum se desfășoară filmările.

Potrivit lui Raul Popa, pe fiecare insulă sunt instalate zeci de camere de filmat și microfoane, iar participanții sunt urmăriți pe tot parcursul celor 21 de zile. Acesta spune că, numai din interacțiunile dintre concurenți și ispite, rezultă mii de ore de material care trebuie ulterior selectat și montat.

„În ultima vreme, am tot văzut pe rețelele de socializare o grămadă de oameni care spun că emisiunea este regizată. Aș vrea să vă spun un lucru. Eu sunt unul dintre puținii oameni care au fost acolo în trei sezoane. Am impresia că marea majoritate nu înțelege ce înseamnă o producție la acest nivel. În acest sezon, pe fiecare insulă sunt cinci concurenți și zece ispite, adică 15 persoane, iar pe ambele insule sunt 30 de persoane. Pe fiecare insulă sunt câte 30-40 de camere de luat vederi, microfoane, plus cameramani care filmează nonstop.

De aici rezultă multe mii de ore de filmări, pentru că toți participanții interacționează nonstop. La toate aceste ore se adaugă testimonialele care se iau atât concurenților, cât și ispitelor pe parcursul celor 21 de zile și abia apoi se face montajul. Înțeleg că în două ore pare că totul se leagă și că totul se întâmplă, dar acest montaj vine în urma multor mii de ore de filmări și a muncii multor oameni care sunt în spate și care leagă pur și simplu ceea ce se întâmplă cu adevărat acolo. Ăsta e adevărul”, a declarat Raul în mediul online.

Raul Popa spune că publicul vede doar o parte foarte mică din ceea ce se petrece în cele 21 de zile petrecute de concurenți și ispite în Thailanda. Pe lângă imaginile surprinse permanent de camere, echipa realizează și testimoniale cu participanții pe durata filmărilor.

Ulterior, toate aceste materiale sunt selectate și montate pentru realizarea episoadelor care ajung la televizor.

Din acest motiv, momente filmate în perioade diferite pot apărea în aceeași ediție, în timp ce multe dintre interacțiunile dintre participanți nu sunt incluse deloc în varianta finală.

Explicația oferită de Raul Popa este că impresia unui fir foarte bine legat vine din procesul de selecție și montaj al unui volum foarte mare de material filmat.