„Fenomenul” Insula iubirii. Care e secretul succesului, de fapt

București. Insula iubirii a devenit un adevărat fenomen printre românii în căutare de distacții ușoare. Un reality show în care cinci cupluri își testează relația pe o insulă din Thailanda, timp de trei săptămâni.

Show-ul în care cei zece concurenți, bărbați și femei, trăiesc separați, ademeniți, în acest timp, de ispite masculine și feminine, a prins foarte bine. Specialiștii spun că exploatează înclinația spre bârfă și cancanuri ale societății românești. Plus că, românilor le place să se considere mai inteligenți decât alții, cei pe care îi urmăresc la TV.

Sunt mulți curioși cărora, deși nu o recunosc, le place să fie la curent cu ultimele bârfe sau controverse din viața vecinilor, a rudelor sau a apropiaților. Iar emisiunea Insula iubirii se bazează tocmai pe această curiozitate, nefirească. Emisiunea a atins cote record de popularitate, fiind urmărită de numeroși români. La fel de mulți comentează pe rețelele sociale, exprimându-și aprobarea sau dezaprobarea față de concurenți.

Castingul pentru următorul sezon a atras mii de persoane, iar anumite expresii, folosite de concurenți au intrat în limbajul cotidian. Specialiștii în sociologie și comportamentul uman au explicat de unde vine pasiunea exagerată a spectatorilor pentru această emisiune. Cei mai mulți vor să vadă și să-i analizeze pe cei care își expun viața pe micile ecrane.

Emisiunea se bucură de audiențe foarte mari, în rândul publicului cu vârst între 21 şi 54 de ani de la oraşe. Conform statisticilor, aproape unul din trei telespectatori tineri urmărește intrigile din Insula iubirii. De altfel, odată cu lansarea emisiunii a crescut și numărul abonaților pe platforma AntenaPlay unde sunt difuzate episoadele show-ului.

Rețelele de socializare sunt pline de comentatori care își dau cu părerea despre la reality show și folosesc expresii preluate de la concurenți. Comentariile vizează relațiile din emisiune de televiziune, mulți exprimându-și simpatia sau antipatia față de cei implicați.

Emisiunea explorează înclinația spectatorilor spre bârfe șiindiscreții din viața celorlalți. Emisiunea permite spectatorilor să-și satisfacă aceste curiozități, ca și cum ar privi la ceilalți prin gaura cheii sau pe vizorul ușii. Pe de altă parte, concurenții sunt dintre cei interesați să-și expună o parte din viață, din diferite motive.

Unii caută aprobarea și validarea celorlalți, prin expunerea vieții personale la televizor, Comentariile și aprecierile celorlalți pentru acțiunile lor contribuie la creșterea stimei de sine. Alții sunt motivați de dorința de a fi în centrul atenției sau de a deveni celebri. Iar expunerea într-o astfel de emisiune precum Insula iubirii le oferă platforma de care au nevoie.

Eugen Ion, specialist în comunicare a analizat fenomenul pe Facebook. Eugen Ion crede că oamenilor le place să privească la personaje care le par mai puțin inteligente decât ei. Acest lucru îi face să se simtă superiori față de ceilalți. În plus, Insula iubirii atrage pentru că are un alt ingredient de succes, sexul.

„România (încă) este o țară puritană. Și știm că, cu cât o societate e mai puritană, cu atât e mai obsedată de sex. Sexul atrage, mai ales atunci când nu se vorbește despre el. E normal. E psihologia «fructului oprit». Iar Insula iubiri nu duce lipsă de acest lucru. Plus că ne plac persoanele care înșală, pentru că și noi am proceda la fel dacă am avea context favorabil. De asemenea, serialul ne excită și ne gâdilă imaginația. Scenele sunt la limita perfectă între explicit și implicit”, este de părere Eugen Ion.