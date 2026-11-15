Emisiunea „Insula Iubirii”, difuzată de Antena 1, a adus de-a lungul celor 10 sezoane numeroase povești de dragoste, despărțiri și momente care au atras atenția telespectatorilor. Printre foștii concurenți se află și Aurel Deacanu, singurul bărbat care a participat de două ori la show-ul filmat în Thailanda.

Prima sa apariție a avut loc în sezonul 3, când a venit în emisiune alături de Alexandra Diaconescu. Cei doi formau un cuplu de aproximativ doi ani și jumătate și au decis să își testeze relația în fața ispitelor.

Relația dintre Aurel și Alexandra avusese parte de mai multe episoade de infidelitate. Participarea la emisiune reprezenta pentru Alexandra o ocazie de a vedea dacă partenerul său își schimbase comportamentul și dacă își dorea o relație stabilă, cu planuri de viitor.

Experiența din Thailanda nu a avut însă rezultatul așteptat. Aurel s-a apropiat de una dintre ispite, iar acest lucru a dus la despărțirea celor doi.

La doi ani după prima participare, Aurel Deacanu a revenit la „Insula Iubirii”, de această dată pentru sezonul 5. Surpriza a fost că noua sa parteneră era Diana, o fostă concurentă din sezonul 3.

În prima sa experiență, Diana participase alături de Ben, iubitul ei de atunci. Nici relația lor nu a rezistat provocărilor din emisiune. Ulterior, Diana și Aurel s-au apropiat și au format un cuplu, revenind împreună în Thailanda în 2019.

Nici cea de-a doua participare nu a fost una reușită pentru Aurel. Bărbatul a ajuns din nou în situația de a ceda tentațiilor, repetând comportamentul din sezonul anterior.

După cele două apariții televizate, Aurel Deacanu s-a retras treptat din atenția publicului. Fostul concurent a ales să își continue viața departe de televiziune și de expunerea mediatică.