Probleme pentru „Insula iubirii”. Ce a decis CNA în privința emisiunii

Emisiunea „Insula iubirii”, difuzată de Antena 1, riscă să fie mutată după ora 23:00, în urma unei sancțiuni decise miercuri, 28 octombrie, de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA). Membrii Consiliului au analizat mai multe ediții ale show-ului și au considerat că anumite imagini necesită un marcaj de vârstă mai restrictiv. Televiziunea susține că formatul a fost modificat față de sezonul precedent.

Consiliul Național al Audiovizualului a sancționat Antena 1 cu o somație de intrare în legalitate, după verificarea conținutului mai multor ediții ale emisiunii „Insula iubirii”.

Reality-show-ul este difuzat în prezent cu marcajul 12, ceea ce înseamnă că nu este recomandat minorilor sub 12 ani. Membrii CNA au considerat însă că imaginile analizate ar trebui încadrate la categoria 15.

Potrivit legislației audiovizuale, programele cu acest marcaj pot fi difuzate numai în intervalul 23:00–06:00. Prin urmare, Antena 1 ar putea fi nevoită să modifice ora de difuzare a emisiunii, dacă păstrează conținutul în forma analizată de CNA.

În cadrul ședinței, membrii CNA au analizat secvențe din mai multe ediții ale reality-show-ului. Discuțiile au vizat imaginile cu tentă sexuală, comportamentul participanților și măsura în care un asemenea conținut este potrivit pentru copiii care pot urmări emisiunea la ora actuală de difuzare.

O parte dintre membrii Consiliului au criticat modelele de comportament prezentate în cadrul emisiunii, precum și accesul publicului minor la aceste imagini. Nu este prima dată când show-ul ajunge în atenția CNA.

Anul trecut, Consiliul a stabilit că emisiunea, în formatul difuzat la acel moment, putea fi programată numai după ora 23:00. Decizia a fost luată însă după încheierea sezonului respectiv.

În fața membrilor CNA, reprezentanta Antena 1 a susținut că producția a trecut prin modificări față de sezonul anterior. Unul dintre exemplele prezentate a fost consumul de alcool, despre care reprezentanta televiziunii a afirmat că este tratat diferit în actualul sezon.

„În acest an pot să vă privesc liniştită în ochi în privinţa consumului de alcool. Nu cred că există o altă emisiune în acest moment pe glob în care să se consume atâta apă şi să se vadă atâta apă cât se vede în acest sezon. De altfel, se poate vedea că pe mese există şi sticle de vin neîncepute. Putem să vedem că există cola, în care este gheaţă, chiar dacă a fost asimilat băuturii, există cola, există apă cu vitamine. S-a terminat cu băutura turnată în cap, da?”, a spus reprezentanta televiziunii.

Actualul sezon al emisiunii „Insula iubirii” se numără printre cele mai urmărite producții de televiziune din România. Show-ul a obținut audiențe ridicate, iar Antena 1 a reușit în ultima perioadă să depășească Pro TV în intervalele în care a fost difuzată emisiunea.

În cadrul verificărilor, CNA a analizat și „Burlacii”, o producție cu format asemănător, difuzată de Pro TV.

Spre deosebire de „Insula iubirii”, această emisiune era programată după ora 23:00. Și conținutul producției de la Pro TV a atras critici din partea unor membri ai Consiliului Național al Audiovizualului.