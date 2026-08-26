Tariful pentru apa din București ar putea fi majorat cu 0,85 lei pe metrul cub, banii urmând să fie folosiți pentru investiții în infrastructura de apă și canalizare, inclusiv pentru construirea unor bazine de retenție menite să reducă riscul de inundații. Proiectul de hotărâre va fi dezbătut vineri de Consiliul General al Municipiului București.

Primarul general Ciprian Ciucu a explicat că extinderea și modernizarea infrastructurii sunt necesare după episoadele recente de ploi abundente, în condițiile în care fenomenele meteorologice extreme ar putea deveni mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.

„Avem nevoie de investiţii. Dacă bucureşteanul va plăti mai mult cu un leu pentru metrul cub de apă, ceea ce este suportabil, oricum avem al doilea cel mai mic preţ din ţară, după Ploieşti, asta va însemna bani pentru Apa Nova, care mi-a prezentat deja un plan de investiţii, pentru că e nevoie de cel puţin un bazin mare de retenţie în aval. Atunci când plouă foarte mult, ţine apa acolo. Se tratează, se duce iar în Domboviţa, poate fi folosită la irigaţii, poate fi alimentat Bucureştiul sau se duce prin a doua casetă de sub Dâmboviţa şi se revarsă”, a declarat Ciprian Ciucu.

Potrivit edilului, lucrările ar putea începe peste aproximativ doi ani. Înainte de începerea acestora sunt necesare un studiu de fezabilitate și un proiect tehnic.

Ciucu a atras atenția și asupra stării rețelei de canalizare, pe care o consideră subdimensionată după dezvoltarea accelerată a orașului și construirea unui număr mare de imobile în ultimii ani.

Proiectul discutat de municipalitate prevede încheierea unui act adițional la contractul de concesiune dintre Municipiul București și Apa Nova. Documentul este rezultatul negocierilor desfășurate din ianuarie 2025 până în august 2026, prin grupuri paritare formate din experți ai municipalității și reprezentanți ai companiei.

Directorul general al Direcției Servicii Publice, Roxana Ionescu, a explicat că modificările urmăresc adaptarea serviciului de alimentare cu apă și canalizare la noile cerințe tehnologice și climatice.

Noul program de investiții are o valoare totală de aproape 500 de milioane de euro.

„Schimbările profilului precipitaţiilor impun redimensionarea reţelelor de canalizare şi construirea unor bazine de retenţie acolo unde este fezabil din punct de vedere tehnic şi financiar”, a indicat ea.

Planul include și coordonarea lucrărilor pentru modernizarea liniilor de tramvai și a rețelelor de termoficare cu intervențiile la infrastructura de apă și canalizare. Astfel, municipalitatea urmărește să evite situațiile în care aceeași zonă este afectată succesiv de mai multe șantiere.

Roxana Ionescu a arătat că programul actual de investiții obligatoriu este aproape de finalizare, iar o parte importantă dintre proiectele rămase se află deja într-un stadiu avansat.

„Programul actual de investiţii obligatoriu este deja implementat în proporţie de 66%, spre finele anului 2026. Restul de proiecte sunt deja angrenate şi sunt într-un grad de maturitate ridicat. De aici a devenit oportună înfiinţarea unui nou program, un program de investiţii în infrastructură, pentru dezvoltare urbană. S-a dezvoltat o listă de obiective de investiţii orientativă, pe care o vom implementa în următorii ani. Acest program nou de investiţii conţine o componentă a Municipiului Bucureşti. Ea este estimată la aproximativ 220 de milioane de euro pe componenta PMB şi de 300 de milioane de euro pe componenta concesionarului, respectiv Apa Nova”, a afirmat Roxana Ionescu.

Proiectul urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București în ședința de vineri. Majorarea tarifului este legată de noul program de investiții și de finanțarea lucrărilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de apă și canalizare.