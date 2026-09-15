UE n-a reușit să ajungă la un acord privind sancțiunile contra Rusiei

Țările UE nu au reușit să ajungă la un acord privind prelungirea sancțiunilor împotriva Rusiei, după negocieri tensionate în care a fost discutată inclusiv situația unor oameni de afaceri ruși aflați pe lista neagră a blocului comunitar. Termenul pentru reînnoirea regimului de sancțiuni, care expira marți, a fost prelungit cu o săptămână, potrivit Politico.

Ambasadorii statelor membre au avut luni trei runde de discuții, cu pauze pentru consultări cu guvernele naționale, însă nu au reușit să ajungă la un acord unanim. Regimul vizat include înghețarea activelor și alte măsuri restrictive împotriva a aproximativ 3.000 de persoane și companii.

Pentru a evita expirarea sancțiunilor, președinția irlandeză a Consiliului UE a anunțat că termenul a fost amânat până la 22 septembrie, la ora 00:00. Potrivit unui purtător de cuvânt, această perioadă suplimentară ar trebui să permită statelor membre să analizeze mai atent propunerile privind reînnoirea măsurilor.

Unul dintre principalele puncte de blocaj îl reprezintă cererea Slovaciei de eliminare de pe lista sancțiunilor a doi oameni de afaceri ruși: Alisher Usmanov și Mihail Fridman. Franța susține, la rândul său, scoaterea lui Usmanov de sub sancțiunile europene.

Disputa are loc în contextul intensificării atacurilor rusești asupra Ucrainei. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut Europei să nu relaxeze presiunea asupra Moscovei.

„Nu este momentul să fie ridicate sancțiunile, să fie salvați oligarhii ruși de acestea și cu siguranță nu este momentul ca Europa să ofere Rusiei cadouri”, a transmis Zelenski pe platforma X.

Mai multe capitale europene se opun însă eliminării persoanelor de pe lista sancțiunilor, în condițiile în care Rusia continuă atacurile asupra orașelor și infrastructurii civile din Ucraina.

Un diplomat european, citat sub protecția anonimatului, a pus sub semnul întrebării poziția Franței, în condițiile în care Rusia continuă atacurile cu drone, inclusiv în apropierea graniței Poloniei.

Un diplomat francez a explicat că Parisul se confruntă cu o problemă specifică de securitate națională și dorește să răspundă favorabil unor parteneri internaționali care au solicitat sprijin pentru eliminarea lui Usmanov de pe lista sancțiunilor.

Negocierile vizează și durata prelungirii sancțiunilor. În timp ce practica obișnuită din 2014 a fost reînnoirea acestora pentru șase luni, unele state susțin o prelungire de 12 luni. Slovacia nu este de așteptat să sprijine această variantă.