Politica

Claudiu Târziu denunță situația fermierilor români: „Fermierul român nu poate fi trimis la coada propriului său stat”

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Claudiu Târziu denunță situația fermierilor români: „Fermierul român nu poate fi trimis la coada propriului său stat”
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Din cuprinsul articolului

Europarlamentarul Claudiu Târziu, membru al grupului ECR din Parlamentul European, atrage atenția asupra reclamațiilor venite din partea agricultorilor români, care susțin că întâmpină dificultăți în transportarea cerealelor către export, în timp ce transporturile de cereale din Ucraina ar beneficia de prioritate.

Fermierii români se confruntă cu o nouă problemă logistică în sezonul recoltării. Potrivit sesizărilor prezentate de europarlamentarul Claudiu Târziu, fermieri și traderi reclamă că trenurile de marfă necesare pentru transportul cerealelor românești către export ar fi fost direcționate cu prioritate către transporturile de cereale provenite din Ucraina.

Potrivit agricultorilor citați de Târziu, arată că marfa românească rămâne în silozuri, în timp ce fermierii continuă să suporte dobânzile la credite, costurile de depozitare și obligațiile contractuale.

Un fermier din Moldova afirmă că are de livrat aproximativ 12.000 de tone de cereale, iar în lipsa transportului feroviar costurile pentru transportul rutier aproape că s-ar dubla.

În același timp, Ucraina negociază o nouă rută feroviară prin Republica Moldova către Portul Constanța, cu un potențial de până la 4,5 milioane de tone de cereale anual, potrivit informațiilor prezentate de europarlamentar.

Târziu cere explicații Ministerului Transporturilor

Claudiu Târziu susține că România trebuie să își protejeze propriile interese economice și să se asigure că sprijinul acordat Ucrainei nu se transformă într-un dezavantaj pentru agricultura românească.

„România poate ajuta Ucraina. Dar statul român are obligația să nu-și sacrifice propriii fermieri pentru a-i ajuta pe alții”, transmite europarlamentarul.

Târziu cere Ministerului Transporturilor să clarifice dacă acuzațiile fermierilor se confirmă și, în acest caz, cine a stabilit prioritățile pentru transportul feroviar.

Europarlamentarul solicită autorităților să explice câte trenuri au fost alocate transporturilor de cereale ucrainene și câți fermieri români au rămas cu marfa blocată.

„Infrastructura României trebuie să servească economia României. Portul Constanța este românesc. Calea ferată este infrastructură românească. Iar agricultorul român nu poate fi trimis la coada propriului său stat”, afirmă Claudiu Târziu.

Europarlamentarul își încheie mesajul cu un apel direct către autorități: „Solidaritate, da. Sacrificarea agricultorului român, NU!”

Articol finanțat de Grupul ECR din Parlamentul European.

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