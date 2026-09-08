Spania a decis marți să declasifice aproximativ 40 de rapoarte ale serviciilor de informații legate de pătrunderea ilegală a zecilor de mii de migranți din Maroc în teritoriul Ceuta, eveniment desfășurat la sfârșitul lunii iulie. Decizia Executivului de la Madrid vine pe fondul presiunilor publice și ale anchetelor judiciare care încearcă să clarifice datele deținute de autorități înainte de declanșarea crizei, precum și implicarea efectivă a autorităților de la Rabat, conform AFP.

Purtătoarea de cuvânt a Executivului spaniol, Elma Saiz, a explicat rațiunea din spatele acestei măsuri extreme de transparență după ședința de guvern în care s-a aprobat măsura.

„Facem încă un pas în angajamentul nostru în favoarea transparenţei şi dreptului cetăţenilor de cunoaşte toate informaţiile”, a declarat o purtătoare de cuvânt a Executivului, Elma Saiz.

Evenimentele din 30 și 31 iulie, când peste 70.000 de persoane au pătruns cu forța în micul enclave spaniol, au generat suspiciuni majore privind capacitatea de anticipare a serviciilor de securitate. Premierul Pedro Sánchez a respins însă acuzațiile în fața parlamentarilor, susținând că Executivul nu a avut indicii clare despre amploarea evenimentului și nici dovezi privind o acțiune orchestrată de statul vecin.

Șeful Guvernului de la Madrid a subliniat că nicio instituție specializată nu a furnizat date incriminatoare la adresa Rabatului.

Liderul socialist a dat totodată asigurări că niciun serviciu nu a ”remis Guvernului spaniol probe solide care să arate că Marocul a planificat sau orchestrat” acest aflux de migranţi.

În ciuda poziției oficiale a premierului, investigațiile s-au intensificat în urma apariției unor scurgeri de informații din dosar. Un raport al poliției spaniole sugerează existența unei pasivități deliberate din partea forțelor de ordine marocane în momentele critice ale trecerii graniței.

Documentele aflate la baza anchetei judiciare deschise în Spania indică o serie de acțiuni suspecte pe teritoriul statului vecin. Textul anchetei evocă „o gestionare de netăgăduit care favoriza procesul” intrării migranților „de pe teritoriul regatului Maroc”.

Deși o mare parte dintre persoanele intrate ilegal s-au întors rapid pe teritoriul marocan, mii de migranți continuă să rămână în Ceuta, unde infrastructura locală este depășită. Mulți dintre aceștia sunt nevoiți să doarmă sub cerul liber sau pe plaje, în timp ce autoritățile încearcă să extindă capacitățile de cazare.

Ministrul Politicii Teritoriale, Ángel Víctor Torres, a precizat că în prezent au fost amenajate aproximativ 3.400 de locuri de primire, iar obiectivul imediat este atingerea unei capacități de 6.000 de locuri. Punctul critic al procesului îl constituie trierea juridică: spaniolii trebuie să identifice fiecare persoană pentru a stabili dreptul la azil sau procedurile de expulzare, situația fiind complicată de prezența unui număr mare de minori care beneficiază de regim special de protecție.