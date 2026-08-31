Premierul spaniol Pedro Sanchez a intervenit ferm în dezbaterea privind afluxul masiv și neașteptat de imigranți care au trecut frontiera în enclava spaniolă Ceuta în cursul lunii trecute. Șeful guvernului de la Madrid a exclus categoric orice implicare sau vinovăție a autorităților din Maroc, îndreptând în schimb degetul către Rusia și Israel. Conform oficialului spaniol, cele două state ar fi contribuit la difuzarea și amplificarea unor informații false pe rețelele de socializare, generând panică și destabilizare, conform Reuters.

Atacul informațional directed asupra Spaniei ar fi fost sprijinit și de rețele internaționale de extremă dreaptă. Sanchez a explicat că această campanie orchestrată de denigrare a fost alimentată de poziția fermă pe care Madridul a adoptat-o în privința conflictelor militare din Ucraina și din Orientul Mijlociu, poziție care a deranjat factorii de decizie de la Moscova și Ierusalim.

Potrivit declarațiilor oferite de premierul spaniol, factorul declanșator al evenimentelor de la graniță a fost interpretarea eronată și distribuirea masivă a unei știri false. Aceasta viza o decizie a Curții Supreme din Spania privind traversarea înot a frontierei maritime. Dezinformarea s-a răspândit cu repeziciune, determinând mii de persoane să încerce trecerea graniței.

Acuzațiile lansate de Sanchez se bazează pe concluziile unei investigații realizate de Serviciul European de Acțiune Externă, organismul de politică externă al Uniunii Europene. Analiza europeană a indicat că atât canale asociate Rusiei, cât și surse din Israel au contribuit la propagarea știrilor false legate de intrarea în masă a migranților în exclava din Africa de Nord.

„După 30 şi 31 iulie, s-au răspândit zvonuri şi dezinformări pe reţelele sociale legate atât de Rusia, cât şi de Israel, precum şi de o mişcare internaţională de extremă dreaptă care foloseşte întotdeauna migraţia nu doar pentru a ataca Spania, ci şi pentru a ataca Europa şi a o diviza”, a declarat Sanchez la postul de radio Cadena Ser.

Șeful executivului de la Madrid consideră că acțiunile de dezinformare au fost o reacție directă la politica externă a Spaniei. Discrepanțele diplomatice dintre Madrid, Moscova și Tel Aviv au transformat criza migrației într-un instrument de presiune politică și critică la adresa guvernului spaniol.

El a afirmat că este "evident" că cele două ţări au folosit criza pentru a critica guvernul spaniol, întrucât se aflau în dezacord cu Madridul în privinţa poziţiei sale faţă de războaiele din Ucraina şi din Orientul Mijlociu, relatează El País.

În ciuda tensiunilor istorice din regiune, Pedro Sanchez a ținut să clarifice faptul că autoritățile de la Rabat nu au nicio legătură cu valul brusc de migranți. Informațiile furnizate de serviciile secrete partenere confirmă că Marocul nu a fost implicat în orchestrarea acestei crize.

„Niciun serviciu de informaţii cu care guvernul spaniol cooperează în mod obişnuit nu ridică vreo îndoială, sau mai degrabă, nu sugerează vreun dubiu, cu privire la implicarea, într-un fel sau altul, a autorităţilor marocane”, a spus el.

Situația din enclava Ceuta a fost remediată în mare măsură de autoritățile spaniole. Marea majoritate a celor aproximativ 70.000 de persoane care au reușit să intre ilegal pe teritoriul spaniol au fost deja returnate în Maroc, în conformitate cu procedurile și acordurile bilaterale în vigoare.