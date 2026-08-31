Administrația de la Moscova a redus considerabil așteptările privind organizarea unei întâlniri de nivel înalt între președintele rus Vladimir Putin, liderul american Donald Trump și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Reacția oficialilor ruși vine în contextul în care se discuta intens despre posibilitatea reluării dialogului diplomatic direct, conform Kyiv Post.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că un astfel de summit trilateral nu are sens în absența unui document clar redactat, pregătit deja pentru a fi ratificat de toate părțile implicate.

„Cunoașteți bine poziția șefului nostru de stat: o astfel de întâlnire este posibilă doar pentru a parafa acorduri”, a declarat Dmitri Peskov.

Reprezentantul Moscovei a adăugat că procesul de negociere este extrem de complex și necesită analizarea atentă a numeroase detalii tehnice și politice. În același timp, autoritățile ruse au lansat din nou acuzații la adresa conducerii de la Kiev, susținând că Ucraina evită să se angajeze într-o „soluționare reală” a conflictului militar.

Poziția tranșantă a Kremlinului a fost formulată în urma unor demersuri diplomatice desfășurate în culise de către administrația de la Washington. John Ratcliffe, directorul CIA, ar fi efectuat o vizită confidențială în capitala Rusiei pe 25 august, propunând organizarea summitului trilateral.

Informațiile furnizate de publicația The Wall Street Journal arată că trimiterea lui Ratcliffe la Moscova a fost o decizie personală a președintelui american Donald Trump. Această misiune a fost derulată fără informarea prealabilă a unor consilieri apropiați sau a comandanților militari din Statele Unite.

În cadrul deplasării sale, șeful agenției americane de spionaj s-a întâlnit cu figuri cheie din structurile de securitate ale Rusiei, printre care Serghei Narîșkin, conducătorul SVR, și Alexandr Bortnikov, directorul FSB. Conform surselor citate de publicația Axios, scopul întâlnirii a fost de a evalua dacă liderii serviciilor rusești ar putea exercita influență asupra lui Vladimir Putin pentru a-l determina să revină la masa negocierilor.

Cotidianul The New York Times a menționat că John Ratcliffe i-a prezentat șefului FSB o evaluare sumbră privind starea armatei și perspectivele economiei ruse, sugerând că Moscova ar trebui să încheie o înțelegere înainte ca situația sa strategică să se deterioreze suplimentar.

În ciuda avertismentelor formulate de partea americană, retorica Kremlinului indică faptul că Vladimir Putin nu este pregătit pentru concesii rapide. Propunerea privind organizarea unei întâlniri de vârf datează încă din august 2025, când președintele SUA estima că un astfel de eveniment ar putea avea loc într-un interval de două săptămâni, însă dialogul a rămas blocat.

În ciuda semnalelor mixte de la Moscova, Kyrylo Budanov, șeful Biroului Prezidențial ucrainean, a lăsat să se înțeleagă că în luna septembrie ar putea avea loc noi discuții între delegațiile ucraineană și rusă, mediate de reprezentanții Statelor Unite. Cu toate acestea, scepticismul rămâne ridicat la Kiev.

Pavlo Palisa, adjunctul lui Budanov, a atras atenția că liderul de la Kremlin ar fi ordonat armatei ruse să pregătească planuri de atac pentru regiunile din nordul Ucrainei, vizând posibile avansuri spre Kiev și Cernihiv. Pe plan teritorial, Moscova își menține pretențiile ferme asupra întregului spațiu Donbas, în condițiile în care forțele armate ucrainene controlează în prezent aproximativ 20% din această suprafață.