Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat că „s-ar putea să rezulte ceva” din întâlnirea neanunţată de marţi dintre şeful Agenţiei Centrale de Informaţii a SUA (CIA) şi reprezentanţi ai serviciilor de informaţii ruseşti, relatează BBC.

Sosirea lui John Ratcliffe la Moscova la bordul unui avion militar şi plecarea sa după doar câteva ore au alimentat numeroase speculaţii. O întâlnire de o asemenea magnitudine nu a mai avut loc din lunile care au precedat invazia pe scară largă a Ucrainei.

Evenimentele au fost calificate de liderul de la Casa Albă drept o întâlnire „semi-rutină”, precizând că Washingtonul „ar dori să vadă încheierea războiului din Ucraina”.

În cadrul unui dialog purtat miercuri dimineaţă cu prezentatorul conservator de talk-show Glenn Beck, preşedintele american a fost întrebat despre „speculaţiile nebuneşti” care au apărut în jurul acestei deplasări. În acest cadru, liderul american a insistat că vizita este una „semi-rutină”. El a adăugat că nu-i place „să dezamăgească oamenii”, menţionând însă că niciunul dintre zvonurile vehiculate nu este adevărat.

Partea rusă a confirmat existenţa contactelor, însă a negat o întrevedere directă cu liderul de la Kremlin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a precizat că Ratcliffe nu s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin. „Au existat contacte cu serviciile de informaţii”, a declarat reporterilor purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. „Nu au avut loc întâlniri cu preşedintele Rusiei. Asta este tot ce pot spune pe această temă. Desigur, preşedintele Putin este informat imediat despre tot”, a adăugat el.

Declaraţiile au fost făcute în cadrul conferinţei de presă zilnice, ca răspuns la o întrebare adresată de un reporter al ziarului rus „Rossiiskaia Gazeta” referitoare la nivelul la care au avut loc discuţiile şi dacă liderul rus a fost înştiinţat.

Întrebat ulterior de redactorul BBC pentru Rusia, Steve Rosenberg, despre subiectele abordate în cadrul întrevederilor cu CIA, oficialul rus a refuzat să ofere detalii suplimentare. „Nu am nimic de adăugat la ceea ce am spus deja pe această temă”, a răspuns Peskov.

Privind perspectivele diplomatice, oficialul de la Moscova a menţionat că este prea devreme pentru a evalua impactul asupra relaţiilor dintre cele două state. „Este prematur să spunem în ce măsură acest lucru va influenţa procesul general de redresare a relaţiilor noastre bilaterale din criza profundă în care se află în prezent”, a afirmat el.

Cu toate acestea, purtătorul de cuvânt a subliniat că dialogul dintre canalele de informaţii reprezintă „un fenomen pozitiv, un proces pozitiv”, menţionând că aceste canale rămân deschise adesea „chiar şi în momentele cele mai dificile” din istoria relaţiilor bilaterale.

Înainte ca delegaţia americană să ajungă în Rusia, Washingtonul a informat Kievul cu privire la misiune. Un înalt oficial ucrainean a declarat pentru CBS că SUA au solicitat părţii ucrainene să suspende atacurile până la finalizarea vizitei şi plecarea oficialilor americani din Moscova.

Până la acest moment, CIA, Casa Albă şi Pentagonul nu au transmis niciun comentariu oficial referitor la această deplasare.

Analiştii consultaţi de BBC susţin că această călătorie a avut, cel mai probabil, scopul de a transmite Moscovei un avertisment ferm privind oprirea campaniei de război neconvenţional îndreptată împotriva statelor membre NATO. Experţii specializaţi în spaţiul rus au punctat însă că nu există garanţii că Moscova va ţine seama de un astfel de semnal.

Aceasta reprezintă prima vizită cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la începutul celui de-al doilea mandat al preşedintelui Trump. În pofida tensiunilor accentuate create de conflictul din Ucraina, Washingtonul şi Moscova au păstrat canale directe de comunicare pe probleme de securitate şi informaţii.

Precedenta vizită a unui şef CIA la Moscova a avut loc în noiembrie 2021, când William Burns a mers în capitala Rusiei pentru a avertiza conducerea de la Kremlin împotriva trimiterii de trupe în Ucraina. La doar câteva săptămâni după acel moment, Rusia a declanşat invazia pe scară largă.

Relaţiile bilaterale s-au deteriorat considerabil de la acel moment, Rusia fiind supusă sancţiunilor economice internaţionale şi izolării pe plan global.

Deplasarea recentă a avut loc pe fondul intensificării acţiunilor agresive ale Rusiei la adresa aliaţilor NATO în ultimul an, fiind înregistrate inclusiv survoluri ale unor drone sau avioane militare deasupra teritoriilor Poloniei, României şi Letoniei.

Deşi Trump s-a întâlnit cu Vladimir Putin la un summit desfăşurat în Alaska anul trecut, întrevederea nu s-a soldat cu rezultate concrete, iar discuţiile de pace mediate ulterior de partea americană au ajuns într-un impas.

Fostul ataşat militar britanic la Moscova în perioada 2019-2022, John Foreman, a comentat contextul acestei deplasări în cadrul emisiunii „PM” de la Radio 4 BBC: „De obicei, americanii nu trimit un oficial de un asemenea rang la Moscova fără anunţ prealabil şi în termen scurt decât dacă se întâmplă ceva”.