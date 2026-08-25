Preşedintele american Donald Trump a intervenit public marţi privind situația tensiunilor din Orientul Mijlociu, solicitând încetarea urgentă a pedepselor capitale aplicate participanților la demonstrații. Liderul de la Casa Albă a descris valul de execuţii în rândul protestatarilor din Iran drept o „criză umanitară de proporţii gigantice” care trebuie „oprite imediat”, conform informațiilor transmise de agenția AFP.

Reacțialiderului american a fost publicată prin intermediul canalelor sale oficiale de comunicare, unde a criticat dur acțiunile regimului de la Teheran și modul în care sunt gestionate resursele financiare ale statului.

„Republica Islamică Iran, în plin declin, nu îşi plăteşte o mare parte din armată, dar ucide manifestanţi, chiar şi atunci când aceştia nu protestează”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În completarea mesajului său, președintele Statelor Unite a subliniat gravitatea cazurilor semnalate în ultimele săptămâni. „Aceasta este o criză umanitară de proporţii gigantice care trebuie oprită IMEDIAT”, a adăugat el.

Liderul american nu a oferit detalii concrete despre un caz specific de execuție, însă valul de pedepse capitale a înregistrat o creștere semnificativă în Iran după izbucnirea războiului, declanșat pe 28 februarie în urma atacurilor aeriene derulate de forțele americane și israeliene împotriva Teheranului.

Recent, aparatul judiciar iranian a confirmat că duminică a fost pusă în aplicare pedeapsa cu moartea în cazul unui bărbat condamnat sub acuzația de derulare a unor "acţiuni operaţionale" menite să sprijine Israelul şi Statele Unite în timpul mișcărilor de stradă din ianuarie.

Manifestațiile din Iran au debutat inițial la sfârșitul lunii decembrie, fiind generate de nemulțumirile populației legate de creșterea costului vieții. Tensiunile s-au amplificat rapid și s-au transformat în demonstraţii antiguvernamentale de amploare, atingând punctul culminant în zilele de 8 şi 9 ianuarie.

Bilanțul oficial prezentat de autorităţile iraniene indică peste 3.000 de morţi, violențele fiind atribuite unor "acte teroriste" orchestrate de Statele Unite şi Israel. De cealaltă parte, organizaţiile străine pentru drepturile omului afirmă că forţele de securitate au utilizat muniție de război împotriva protestatarilor.

Datele furnizate de organizaţiile Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, şi Together Against the Death Penalty (ECPM), cu sediul la Paris, arată că cel puţin 1.639 de persoane au fost executate în Iran, reprezentând un record din 1989 până în prezent.

La mijlocul lunii august, o poziție fermă a fost adoptată la nivel global, când aproximativ treizeci de ţări, printre care Franţa, Regatul Unit şi Canada, au condamnat execuţiile din Iran printr-o declaraţie comună. Statele Unite, stat unde pedeapsa cu moartea este în continuare aplicată în anumite jurisdicții, nu s-au numărat printre semnatarii acelei scrisori oficiale.