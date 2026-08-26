Vizita surpriză a directorului CIA, John Ratcliffe, la Moscova ar fi avut loc pe fondul unor informații obținute de serviciile americane despre pregătirile Rusiei pentru o posibilă nouă mobilizare militară și despre scenarii prin care Kremlinul ar putea testa unitatea NATO. The Wall Street Journal relatează că una dintre ipotezele analizate de foști oficiali americani este că Ratcliffe ar fi putut transmite Moscovei un avertisment privind o eventuală escaladare împotriva Alianței Nord-Atlantice.

Vizita de marți, 25 august, a fost prima deplasare cunoscută public a lui Ratcliffe în capitala Rusiei de când a preluat conducerea CIA. Scopul exact al călătoriei nu a fost anunțat, iar Kremlinul a spus ulterior că șeful CIA s-a întâlnit cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații, nu cu Vladimir Putin.

Potrivit informațiilor prezentate de WSJ, Statele Unite au obținut date care indică pregătiri timpurii ale Rusiei pentru o posibilă mobilizare militară. Evaluările americane ar lua în calcul și posibilitatea ca Moscova să încerce să testeze reacția și unitatea aliaților NATO.

Surse citate de publicație susțin că aceste informații au contribuit la apariția unor noi îngrijorări la Washington privind intențiile Kremlinului. În acest context, analiști și foști oficiali din comunitatea de informații au sugerat că deplasarea lui Ratcliffe la Moscova ar fi putut avea și o componentă de descurajare.

O întâlnire directă între Ratcliffe și Putin nu a avut însă loc, potrivit Kremlinului. Peskov a spus că liderul rus a fost informat despre rezultatele discuțiilor purtate de șeful CIA cu reprezentanții serviciilor de informații ruse.

Una dintre preocupările serviciilor occidentale este că Rusia ar putea încerca să exploateze diferențele dintre statele membre NATO, în special în contextul sprijinului militar acordat Ucrainei.

Un eventual conflict cu un stat NATO nu ar avea neapărat forma unei invazii convenționale de amploare. Scenariile analizate includ un atac cibernetic asupra unei țări membre, acțiuni hibride sau folosirea unor grupuri armate fără însemne pentru ocuparea temporară a unui teritoriu.

Un astfel de scenariu ar aminti de tactica folosită de Rusia în Crimeea, unde militari fără însemne au preluat controlul asupra unor obiective strategice în 2014.

Evaluările serviciilor americane iau în calcul o posibilă acțiune rusă într-un interval cuprins între această toamnă și anul 2029. Cel mai grav scenariu, o incursiune terestră limitată pe flancul estic al NATO, este considerat puțin probabil în prezent, însă riscul ar putea crește în timp.

Statele NATO aflate în apropierea Rusiei au avertizat în ultima perioadă asupra riscului unor provocări sau acțiuni hibride.

Letonia și-a consolidat măsurile de protecție pentru infrastructura critică, în condițiile în care autoritățile se pregătesc pentru eventuale acțiuni de destabilizare atribuite Moscovei.

Kaliningradul reprezintă, la rândul său, un punct important în evaluările occidentale. Regiunea rusă este situată între state NATO și se află într-o poziție strategică pentru orice eventual conflict pe flancul estic al Alianței.

În luna iulie, Rusia a desfășurat în Kaliningrad exerciții militare care au inclus verificarea procedurilor necesare unei eventuale mobilizări. Informațiile provin de la oficiali occidentali din serviciile de informații citați de WSJ.

Exercițiile au urmărit, potrivit surselor publicației, să verifice dacă regiunea poate primi personal recrutat și dacă există capacitatea de a-i asigura cazare, hrană, echipamente, armament și provizii.

Oficialii occidentali susțin că exerciții similare au avut loc și în alte regiuni ale Rusiei, fără să ofere însă detalii despre toate zonele implicate.

Un exercițiu recent s-a desfășurat în regiunea Leningrad, în apropierea Estoniei și Finlandei, două state membre NATO.

Situația amintește de perioada de dinaintea invaziei ruse pe scară largă din 24 februarie 2022. Rusia a organizat atunci numeroase exerciții militare și a concentrat un număr mare de trupe în apropierea Ucrainei.

Există însă o diferență importantă față de percepția publică asupra acelor pregătiri. Nu toate exercițiile s-au desfășurat la granița ucraineană. O parte dintre ele au avut loc în Belarus, Crimeea, vestul Rusiei și în zona Mării Negre.

În prezent, exercițiile de mobilizare și informațiile privind pregătirile militare ruse sunt urmărite cu atenție de serviciile occidentale tocmai pentru a determina dacă acestea reprezintă simple verificări ale capacității armatei sau pregătesc eventuale operațiuni viitoare.

CIA nu a oferit detalii despre deplasarea lui John Ratcliffe la Moscova. Nici Casa Albă nu a oferit inițial o explicație completă privind agenda vizitei.

Kremlinul a confirmat ulterior că Ratcliffe a avut contacte cu oficiali ai serviciilor ruse de informații și a exclus o întâlnire cu Vladimir Putin.