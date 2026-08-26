Directorul CIA, John Ratcliffe, a efectuat o vizită rapidă la Moscova, unde ar fi purtat discuții cu oficiali ruși. Deplasarea a fost dezvăluită după ce un avion militar american C-17, plecat de la baza Andrews, a trecut prin Riga și a oprit în capitala Rusiei.

Identitatea interlocutorilor și scopul întâlnirilor nu au fost făcute publice, notează NBC.

John Ratcliffe a călătorit marți, 25 august 2026, la Moscova pentru discuții cu reprezentanți ai Federației Ruse, au declarat oficiali americani pentru presa din Statele Unite. Este prima sa vizită cunoscută în Rusia de la preluarea conducerii CIA și cea mai importantă deplasare la Moscova a unui reprezentant al administrației Trump din ultimele luni, potrivit Axios.

Vizita nu fusese anunțată de Casa Albă sau de CIA. Nici după apariția informațiilor în presă, autoritățile americane nu au explicat cu cine s-a întâlnit Ratcliffe și ce subiecte au fost discutate.

Deplasarea a atras atenția după ce datele publice de monitorizare a zborurilor au indicat că un avion militar american de tip C-17 Globemaster III a plecat din zona Washingtonului și a aterizat inițial la Riga, în Letonia.

Aeronava a decolat de la Joint Base Andrews, baza militară din Maryland folosită inclusiv pentru deplasările oficiale ale conducerii Statelor Unite. Marți dimineață, avionul a continuat traseul de la Riga spre Moscova.

Imagini apărute ulterior în spațiul public au surprins aeronava americană coborând spre capitala rusă. În Moscova a fost observat și un convoi de vehicule cu numere diplomatice, însă nu există o confirmare că John Ratcliffe se afla în acele mașini. Datele despre traseu și tipul aeronavei au fost prezentate de The Guardian și UK Defence Journal.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că nu deține informații despre avionul militar american și a negat că ar fi fost programate discuții oficiale cu emisari americani.

„Nu avem astfel de informații”, a răspuns Peskov când a fost întrebat despre aterizarea aeronavei. Kremlinul nu a precizat însă dacă directorul CIA s-a întâlnit cu reprezentanți ai serviciilor ruse de informații sau cu alți oficiali de rang înalt.

Al Jazeera notează că Moscova a negat existența unor negocieri planificate, fără să ofere explicații despre zbor.

Scopul vizitei rămâne necunoscut. În analiza prezentată de NBC, jurnalistul Dan De Luce a explicat că deplasările directorilor CIA în capitalele unor state considerate adversare sunt folosite, de regulă, pentru transmiterea unor mesaje politice sensibile sau a unor avertismente.

Una dintre ipotezele discutate este că Ratcliffe ar fi abordat relația dintre Rusia și Iran. Moscova și Teheranul cooperează economic, militar și în domeniul informațiilor, iar ambele state încearcă să limiteze efectele sancțiunilor occidentale.

Într-un asemenea scenariu, Statele Unite ale Americii ar putea combina amenințarea unor sancțiuni suplimentare cu eventuale stimulente pentru Moscova. Nu există însă nicio confirmare oficială că aceasta a fost tema discuțiilor.

O altă posibilitate este ca întâlnirile să fi vizat războiul din Ucraina, negocierile blocate dintre Washington și Moscova sau schimburile de persoane deținute. CIA a mai participat la negocieri discrete privind eliberarea unor cetățeni americani aflați în custodia Rusiei.

Axios a relatat, citând o sursă familiarizată cu situația, că administrația americană ar fi informat Ucraina despre deplasarea unei delegații la Moscova și ar fi cerut suspendarea temporară a atacurilor până la plecarea acesteia. Informația nu a fost confirmată oficial de Kiev.

Vizita la Moscova vine după alte două misiuni neobișnuite efectuate de John Ratcliffe. Directorul CIA a călătorit anterior în Venezuela, după capturarea lui Nicolás Maduro de către forțele americane, pentru discuții cu noua conducere interimară.

În luna mai, Ratcliffe a mers și în Cuba, într-un moment în care administrația Trump intensifica presiunile economice asupra regimului de la Havana. Cu acea ocazie, oficialul american ar fi transmis un avertisment privind necesitatea unor schimbări politice și de securitate.

Prin natura funcției sale și prin relația apropiată cu președintele Donald Trump, Ratcliffe poate fi folosit pentru misiuni diplomatice care necesită discreție și comunicare directă între serviciile de informații.

Deocamdată, singura certitudine este că directorul CIA s-a aflat la Moscova și că aeronava militară americană a părăsit ulterior capitala Rusiei. Cine au fost interlocutorii săi și ce mesaj a transmis administrația Trump rămân întrebările centrale ale uneia dintre cele mai misterioase deplasări diplomatice ale momentului.