Social Cum îți strici frigiderul fără să știi: Erorile frecvente care alterează mâncarea mai repede







Aparatele electrocasnice din bucătărie funcționează adesea pe fundal, fără ca cineva să le acorde o atenție deosebită, iar frigiderul este cel mai bun exemplu. Fiind conectat în permanență la priză, acest echipament este vulnerabil la obiceiuri greșite de utilizare care pot duce la consum excesiv de energie electrică sau chiar la defectarea timpurie a compresorului. De asemenea, modul în care sunt depozitate alimentele influențează direct termenul lor de valabilitate și siguranța alimentară a întregii familii.

Una dintre cele mai răspândite erori este ajustarea necorespunzătoare a termostatului. O temperatură prea ridicată favorizează dezvoltarea bacteriilor și alterarea rapidă a alimentelor perisabile, cum ar fi lactatele sau carnea proaspătă. Pe de altă parte, o temperatură mult prea scăzută poate duce la înghețarea nedorită a legumelor și la un consum inutil de energie electrică. Valoarea optimă recomandată de specialiști pentru spațiul de refrigerare este de 3 sau 4 grade Celsius, în timp ce congelatorul ar trebui menținut la minus 18 grade Celsius.

O altă practică frecventă este punerea mâncării proaspăt gătite direct în frigider. Acest obicei crește brusc temperatura interioară, determinând compresorul să lucreze la capacitate maximă pentru a restabili mediul rece. Pe lângă solicitarea suplimentară a mecanicilor interne, această creștere temporară a căldurii poate afecta negativ alimentele din jur. Mâncarea gătită trebuie lăsată întotdeauna să se răcească la temperatura camerei înainte de a fi depozitată.

Cumpărăturile excesive pot duce la umplerea excesivă a rafturilor. Pentru a funcționa eficient, un frigider are nevoie de spațiu liber care să permită aerului rece să circule uniform printre recipiente. Când spațiul este blocat complet, anumite zone rămân calde, iar aparatul consumă mai mult curent pentru a compensa lipsa de ventilare.

Poziționarea aparatului în bucătărie joacă un rol crucial în durata sa de viață. Montarea frigiderului chiar lângă aragaz, cuptor sau calorifer determină sistemul de răcire să muncească dublu. De asemenea, lipirea aparatului de peretele din spate împiedică disiparea căldurii create de condensator. Este recomandat să existe un spațiu de aerisire de câțiva centimetri în spatele și în lateralul echipamentului.

Garnitura uscată sau murdară de pe ușa frigiderului nu mai închide etanș, permițând aerului cald din cameră să pătrundă în interior. Verificarea periodică a benzilor de cauciuc și curățarea lor cu apă caldă și săpun previn pierderile de aer rece și mențin performanța aparatului pe termen lung.