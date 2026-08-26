Vizita șefului CIA, John Ratcliffe, la Moscova arată că Statele Unite și Rusia păstrează un canal direct de comunicare pe teme de securitate și stabilitate strategică, consideră consilierul de stat Vlad Ionescu. El spune că dialogul dintre Washington și Moscova este important inclusiv pentru aliații NATO aflați pe flancul estic, în condițiile în care Rusia se confruntă cu dificultăți militare și economice.

Vlad Ionescu a declarat că deplasarea lui John Ratcliffe la Moscova indică existența unor contacte directe între cele două puteri, chiar dacă informațiile publice despre discuțiile purtate sunt limitate.

Consilierul de stat consideră că situația de pe front și problemele economice cu care se confruntă Rusia pot influența modul în care Moscova își stabilește următorii pași în războiul din Ucraina. În opinia sa, dialogul americano-rus ar putea urmări inclusiv evitarea unei escaladări necontrolate și menținerea conflictului în limite care să permită, în cele din urmă, identificarea unei soluții.

„Partea pozitivă pentru noi, ca alianță și ca flanc estic, este că iată, există un dialog între SUA și Rusia pe chestiuni de stabilitate strategică și de securitate. Nu cunoaștem foarte multe despre conținutul acestor convorbiri. (…) Putem specula că, sigur, Rusia nu se află într-o situație bună din punct de vedere a dinamicii războiului, nici economic, adică și economic vedem fragilități în economia rusă”, a declarat consilierul Vlad Ionescu.

Vlad Ionescu consideră că evoluția războiului nu corespunde planurilor inițiale ale conducerii de la Kremlin. În acest context, Rusia ar putea analiza mai multe variante pentru a-și susține efortul militar, inclusiv o mobilizare de amploare.

„Războiul nu merge cum anticipase conducerea de la Kremlin și, în acest context, e posibil ca Rusia să exploreze diverse scenarii, diverse opțiuni – mobilizarea, o mobilizare de amploare care ar face ca acest conflict, care deja a durat mai mult decât Primul Război Mondial, să se dezvolte și mai mult”, a adăugat acesta.

O asemenea decizie ar putea prelungi conflictul și ar crește presiunea asupra resurselor Rusiei, într-un moment în care economia țării prezintă, potrivit consilierului, mai multe vulnerabilități.

Consilierul de stat consideră că discuțiile dintre Statele Unite și Rusia pot avea un rol important în gestionarea riscurilor asociate războiului din Ucraina. Menținerea unui canal de comunicare ar putea contribui la evitarea unor evoluții care să ducă la o escaladare necontrolată.

„E posibil ca dialogul acesta americano – rus să caute să mențină, să fie un efort al părții americane să mențină aces conflict în totuși niște repere controlabile și să îl orienteze către o soluționare mai curând decât către o continuare a lui sine die”, a mai spus consilierul de stat pentru sursa citată.

În acest context, existența contactelor directe dintre Washington și Moscova reprezintă un element urmărit cu atenție și de statele NATO de pe flancul estic, inclusiv România.

Declarațiile lui Vlad Ionescu au venit la o zi după vizita lui John Ratcliffe la Moscova. Directorul CIA s-a aflat în capitala Rusiei pentru câteva ore și a avut întâlniri despre care autoritățile americane și ruse nu au oferit inițial informații detaliate.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat miercuri că deplasarea lui Ratcliffe a avut legătură cu contactele dintre serviciile de informații ruse și americane. El a spus că directorul CIA nu s-a întâlnit cu președintele rus Vladimir Putin.

Vizita reprezintă prima deplasare oficială cunoscută a lui Ratcliffe în Rusia de la preluarea conducerii CIA. Directorul agenției americane a păstrat legătura cu omologul său rus, Serghei Narîșkin, șeful Serviciului de Informații Externe al Rusiei (SVR), care și-a exprimat anterior disponibilitatea de a se întâlni cu acesta.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova a avut loc într-un context sensibil, în care Washingtonul și Moscova au intensificat contactele bilaterale sub administrația președintelui Donald Trump.

Potrivit unor surse citate de Kyiv Independent, administrația americană i-ar fi cerut Ucrainei să nu lanseze atacuri asupra Moscovei sau Sankt Petersburgului în perioada în care directorul CIA se afla în Rusia.