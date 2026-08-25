Directorul CIA, John Ratcliffe, a ajuns marți dimineață la Moscova, într-o vizită surpriză, și a părăsit capitala Rusiei câteva ore mai târziu. Deplasarea are loc pe fondul speculațiilor privind o posibilă eliberare a americanului Charles Zimmerman, condamnat în Rusia la cinci ani de închisoare pentru trafic de arme, arată EFE. Nici Washingtonul, nici Moscova nu au oferit până acum explicații oficiale privind vizita lui Ratcliffe.

Potrivit datelor furnizate de serviciul Flightradar24, o aeronavă militară americană a aterizat marți dimineață pe aeroportul internațional Vnukovo din Moscova. Avionul a plecat de la Baza Forțelor Aeriene Andrews, de lângă Washington, D.C., și a făcut o escală la Riga, în Letonia.

Ratcliffe ar fi rămas doar câteva ore în capitala rusă. În cursul serii, aceeași aeronavă a decolat spre Riga, potrivit agenției de stat ruse TASS, citată de dpa.

Postul militar rus Zvezda a publicat, de asemenea, pe rețelele de socializare o înregistrare video despre care susține că prezintă avionul american în momentul decolării.

Mai multe canale rusești de Telegram susțin că Ratcliffe s-ar fi deplasat la Moscova pentru o misiune legată de un posibil schimb de deținuți sau de eliberarea unui cetățean american.

În acest context apare numele lui Charles Zimmerman, veteran al Marinei SUA, condamnat în ianuarie 2025 la cinci ani de închisoare în Rusia pentru deținere ilegală și trafic de arme.

Ratcliffe a mai fost implicat în trecut în negocieri privind schimburi de deținuți între Statele Unite și Rusia.

Presa rusă relatează că președintele Vladimir Putin a semnat în ultimele zile două decrete secrete. Unul dintre acestea ar putea avea legătură cu o eventuală grațiere a lui Zimmerman.

Vizita lui Ratcliffe la Moscova și existența unor întâlniri au fost confirmate pentru CBS News și Axios de surse anonime.

Jurnalistul rus Alexandr Iunașev, membru al grupului de reporteri acreditați la Kremlin, a relatat că programul lui Vladimir Putin pentru marți a fost modificat cu puțin timp înainte. Schimbarea a alimentat speculațiile potrivit cărora liderul rus s-ar fi întâlnit cu directorul CIA.

CNN a remarcat că deplasarea lui Ratcliffe la Moscova are loc la doar câteva ore după ce Washingtonul a anunțat începerea unei operațiuni de întrerupere a „tuturor operațiunilor economice” ale Iranului, unul dintre aliații Rusiei.

Ratcliffe a ocupat anterior funcția de director al Serviciilor Naționale de Informații în primul mandat prezidențial al lui Donald Trump.

Deplasarea reprezintă prima vizită a unui director al CIA în Rusia după aproape cinci ani.

Ultimul șef al agenției americane care a mers la Moscova a fost William Burns, în noiembrie 2021. Vizita sa a avut loc cu doar câteva luni înainte de declanșarea invaziei ruse la scară largă în Ucraina.